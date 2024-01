Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας | Αύριο η ανοικτή συζήτηση με αφορμή τον «Ερωτόκριτο»

Διοργανώνεται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος του φεστιβάλ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με αφορμή τη φιλοξενία της παράστασης «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024 και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνεται ανοικτή συζήτηση με το κοινό με εισηγήτρια την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρα Μαίρη Ρούσσου.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (3ος όροφος) στις 19.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το βιογραφικό της εισιγήτριας

Η Δρ Μαίρη Ρούσσου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Ελληνο-γαλλικής Σχολής Μοναχών Ουρσουλινών και πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ στην Αγγλία, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MPhil), από το τμήμα Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών το 1990 και τον τίτλο του διδάκτορα (PhD), από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου, το 2001.

Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο που εκδόθηκε στη σειρά των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου με τίτλο: Victorian Travellers in Cyprus: A Garden of their Own, to 2002 και άρθρα σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων. Διδάσκει Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2008. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιστορίας της Τέχνης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λεμεσό, όπου δίνει συχνά διαλέξεις και μεταπτυχιακά σεμινάρια.

Συνεργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα Ζέφυρος, που έγινε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Sylvia loannou Foundation και του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως επόπτρια ερευνητικής ομάδας φοιτητών, για την αποδελτίωση και ψηφιοποίηση περιηγητικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν την ταξιδιωτική γραμματεία, συγκριτική φιλολογία, θεωρία της λογοτεχνίας, ιστορία των ιδεών, ποίηση και πεζογραφία του 19ου και του 20ου αιώνα, τις σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών.

Στις 20.30 θα ακολουθήσει η παράσταση του «Ερωτόκριτου» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργυρούς Χιώτη, παλιάς γνώριμης του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, όπου και παρουσίασε το 2019 την «Θεία Κωμωδία» του Δάντη, μια παραγωγή της Στέγης Ωνάση.

Ταυτότητα του Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει η εταιρεία ECOMMBX.

Χορηγός φιλοξενίας: The Classic Hotel

