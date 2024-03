«Οικογένεια είναι...» στο Πρόζακ | Ανάγνωση του βιβλίου που «προκαλεί» αυτό το Σάββατο

Μία εκδήλωση που διοργανώνεται από τη «Women Need More Sleep», την Accept – LGBTI Cyprus και τις Πολύχρωμες Οικογένειες Κύπρου

Η φεμινιστική καλλιτεχνική ομάδα Women Need More Sleep, σε συνεργασία με τις Πολύχρωμες Οικογένειες Κύπρου και την Accept – LGBTI Cyprus, διοργανώνουν μία ανάγνωση του παιδικού βιβλίου «Οικογένεια είναι...» της Κατρίνας Τσάνταλη από τις εκδόσεις Διόπτρα, το Σάββατο 9 Μαρτίου στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, όλες και όλα, παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών, θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 16:00 στο Common Room δίπλα από το καφενείο Πρόζακ και φυσικά η είσοδος σε αυτή είναι ελεύθερη. Η δημόσια ανάγνωση του κειμένου έρχεται σε άμεση απάντηση στο θέμα που προέκυψε πρόσφατα, όταν το εν λόγω βιβλίο αποσύρθηκε από τη βιβλιοθήκη νηπιαγωγείου με τη δικαιολογία πως «προκαλεί».

Σύμφωνα με την περιγραφή της εκδήλωσης από τις διοργανώτριες, «Οικογένεια είναι... να αγαπάς, να σέβεσαι, να προστατεύεις. Ακόμα και όταν αυτή η αγάπη προκαλεί. Προκαλούμε λοιπόν. Γιατί η απόσυρση βιβλίων που μαθαίνουν στα παιδιά μας την αγάπη και την ποικιλία των μορφών της δεν έχει θέση στην κοινωνία μας. Και προσκαλούμε λοιπόν. Σας προσκαλούμε όλες, όλους και όλα, σε μια ανάγνωση του βιβλίου Οικογένεια είναι... που τόσο προκλητικά αποσύρθηκε. Ελάτε να δείξουμε στα παιδιά τι σημαίνει αγάπη και σεβασμός, και γιατί την αγάπη δεν χρειάζεται ποτέ να τη φοβόμαστε.»

Την ανάγνωση του βιβλίου θα ακολουθήσει μία ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη των Πολύχρωμων Οικογενειών Κύπρου, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί καλύτερα για τα νομικά ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες και τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά σε νομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας, τη στιγμή που λιγότερο από ένα μήνα πριν, ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια επιτέλους νομιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία μας συνδέουν πολλά.

Η Women Need More Sleep είναι μία αυτοχρηματοδοτούμενη καλλιτεχνική ομάδα που συστήθηκε στο κοινό πέρσι με την πρώτη εικαστική της έκθεση Women Need More Sleep Because Fighting The Patriarchy Is Exhausting, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκαν και αρκετές παράλληλες δράσεις, όπως συζητήσεις και προβολές. Τους τελευταίους μήνες διοργανώνει σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση και την ενδυνάμωση των γυναικών, τα περισσότερα δωρεάν και όλα ανοιχτά σε όλα τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες.

Περισσότερα για τις διοργανώτριες ομάδες μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στον χώρο θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για μελλοντικές δράσεις της ομάδας.

Πληροφορίες

Ανάγνωση βιβλίου «Οικογένεια είναι...» της Κατρίνας Τσάνταλη

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 9 Μαρτίου, ώρα 16.00.

Χώρος εκδήλωσης: Common Room, Καφενείο Πρόζακ (Μέδωντος 3Α, 1060, Λευκωσία).

Είσοδος ελεύθερη.