Η άγνωστη πλευρά του Φραντς Κάφκα αποκαλύπτεται 100 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο γεννημένος στην Πράγα συγγραφέας, Φραντς Κάφκα, ο οποίος απεβίωσε πριν από έναν αιώνα, στις 3 Ιουνίου 1924, σε ηλικία μόλις 40 ετών, είναι λιγότερο γνωστός για το χιούμορ του, σύμφωνα με τα μυθιστορήματα του, όπως η Μεταμόρφωση, η Δίκη και Ο Πύργος και περισσότερο ταυτισμένος με τις εφιαλτικές ιστορίες ανθρώπων που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αδιέξοδους γραφειοκρατικούς λαβύρινθους.

Ωστόσο, έκθεση που εγκαινιάζεται στις 30 Μαΐου, στη Βιβλιοθήκη Bodleian της Οξφόρδης αποκαλύπτει, μέσα από σπάνια έγγραφα, χειρόγραφα και επιστολές, μια πιο φωτεινή, ανάλαφρη πλευρά.

Ο Φραντς Κάφκα το 1906 (Photo by: Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images)

