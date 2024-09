Ο Anthony Anaxagorou έχει εμμονή με τις λέξεις

Ο ποιητής, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και εκδότης θα συμμετέχει στο φετινό φεστιβάλ ΣΑΡΔΑΜ με μια παρουσίαση και ένα εργαστήρι ποίησης.

Ο Anthony Anaxagorou FRSL είναι Κύπριος ποιητής, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και εκδότης, βρετανικής καταγωγής. Η τρίτη του ποιητική συλλογή, Heritage Aesthetics, που εκδόθηκε από την Granta Poetry το 2022, κέρδισε το RSL Ondaatje Prize 2023 και ήταν υποψήφια για το βραβείο Runciman του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου στο Λονδίνο. Αναφέρθηκε ως ένα από τα κορυφαία βιβλία του 2022 του New Statesman. Η δεύτερη συλλογή του, After the Formalities, που εκδόθηκε με την Penned in the Margins, αποτελεί σύσταση της Poetry Book Society και ήταν υποψήφια για το T.S. Eliot Prize 2019, μαζί με το Ledbury Munthe Poetry Prize for Second Collections 2021. Ήταν επίσης ένα από τα ποιητικά βιβλία της χρονιάς των Telegraph και Guardian. Το 2020 δημοσίευσε το How to Write It με την Merky Books- ένας πρακτικός οδηγός συγχωνευμένος με συμβουλές και απομνημονεύματα που εξετάζει την πολιτική της συγγραφής καθώς και την τέχνη της ποίησης και της μυθοπλασίας, αλλά και της ευρύτερη εκδοτικής βιομηχανίας. Ο Anthony είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Out-Spoken, μιας μηνιαίας βραδιάς ποίησης και μουσικής που πραγματοποιείται στο Southbank Centre του Λονδίνου, και εκδότης του Out-Spoken Press. Είναι ο αρχισυντάκτης του Propel Magazine, ενός διαδικτυακού λογοτεχνικού περιοδικού που παρουσιάζει το έργο ποιητών που δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει μια πρώτη συλλογή. Το 2029 έγινε επίτιμος συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Roehampton. Το 2023 εξελέγη μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας.

Τι είναι οι λέξεις για εσάς;

Οι λέξεις είναι σαν πλαστελίνη, σαν μουσικές νότες, σαν λάστιχο - είναι ευμετάβλητες και φέρουν στο DNA τους στοιχεία ιστορίας, γεωγραφίας, συναισθηματικής ζωής και πληροφοριών. Έχω μεγάλη εμμονή με τις λέξεις από μικρό παιδί, και αργότερα ανακάλυψα πώς η πλαστικότητα των πραγμάτων που διαβάζουμε και λέμε μπορεί να αποτελέσει μια γλώσσα, επικοινωνώντας ιδέες, εκφράσεις και ήχους που προκαλούν πτυχές του εσωτερικού μας με τρόπους που η συμβατική γλώσσα και η διατύπωση δεν θα μπορούσαν.

Είναι η ποίηση μουσική;

Η ποίηση εμπεριέχει μια μουσική, αλλά δεν θα έλεγα ότι η μουσική είναι ένα μοναδικό μέσο, ή αποκλειστικά και μόνο τα τραγούδια που παίζουμε. Ορισμένα ποιήματα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό γύρω από ένα ηχητικό τοπίο- ένα ακουστικό στρώμα που δημιουργεί πολυρυθμικά γλωσσικά μοτίβα, προσδίδοντας στο ποίημα μια πρόσθετη ποιότητα. Ορισμένα ποιήματα που επενδύουν σε διάφορα ομοιοκαταληξιακά και μετρικά σχήματα μπορούν να μελοποιηθούν (χιπ χοπ κ.λπ.) και σε αυτό εντάσσεται φυσικά η αρχαία μπαλάντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, η ποίηση περιέχει το δικό της είδος μουσικής μέσω του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα, οι ήχοι και οι υφές οργανώνονται σε μια σελίδα ή σε μια εκτέλεση. Αλλά και πάλι, ούτε η ποίηση ούτε η μουσική δεν πρέπει να καθηλώνεται σε ένα μόνο πράγμα.

Είναι τα χρώματα ή τα περιγράμματα που καθορίζουν την προσέγγισή σας;

Πρώτα τα περιγράμματα, δουλεύω γύρω από σχήματα ή μορφές σχημάτων μέσω της γλώσσας. Για παράδειγμα, αν αισθάνομαι άγχος, θα προσπαθήσω να φανταστώ ένα σχήμα στο μυαλό μου και στη συνέχεια θα γεμίσω αυτό το σχήμα με λέξεις ή εικόνες που συνδέω με το άγχος. Από αυτή τη δεξαμενή θα προσπαθήσω να χτίσω τη γλώσσα σε μονάδες ιδεών που μπορούν να αντανακλούν την ατμόσφαιρα του συναισθήματος (η οποία με τη σειρά της γίνεται χρώμα ή διάθεση), και την οποία μπορεί να αντιληφθεί και ο αναγνώστης.

Είναι η κραυγή ή η σιωπή που σας ωθεί ;

Δεν είμαι πολύ καλά προσαρμοσμένος σε δυνατούς χώρους ή θορύβους, έχω μια αρκετά σοβαρή περίπτωση μισοφωνίας, οπότε θα έλεγα ότι η σιωπή είναι εκεί που μπορείς να διαβάσεις το μυαλό σου πιο καθαρά, αν και συχνά έχω ανοιχτό ένα ραδιόφωνο στο σπίτι μου που παίζει κάποιο είδος χαλαρωτικής μουσικής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά αν εννοείτε μεταφορικά, τότε θα έλεγα ότι η κραυγή είναι πιο απελπισμένη και πιο επείγουσα, καθιστώντας τη σιωπή προνόμιο.

Τι είναι αυτό που σας κάνει δημιουργό;

Θα έλεγα η ανησυχία. Είμαι ανήσυχη τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα μου, οπότε πρέπει να συνεχίσω να κάνω πολλή σωματική άσκηση για να προσπαθήσω να αποβάλω λίγη από αυτή την ενέργεια. Την πνευματική μου ανησυχία τη διοχετεύω στη συγγραφή- η επιδίωξη να ξεκινήσω ένα νέο έργο, να σκεφτώ γύρω από ιδέες, ανησυχίες και μετά να αρχίσω να ξύνω στο σκοτάδι μέχρι να προκύψει κάτι, που να μοιάζει με μια καλή μέρα δουλειάς.

Τι θα παρουσιάσετε στο φετινό φεστιβάλ;

Θα διαβάσω μερικά ποιήματα από το τελευταίο μου βιβλίο Heritage Aesthetics και θα οργανώσω ένα εργαστήριο ποίησης.

** Ο Anthony θα δώσει ένα εργαστήρι ποίησης την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024 στο Παλιό Ξυδάδικο (Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036, Λεμεσός) στις 5.30μμ-8.30μμ. Θα συμμετέχει στην ομαδική βραδιά την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 8μμ.Πληροφορίες https://sardamfestival.com/