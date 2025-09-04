Παράθυρο logo
Πέθανε ο τελευταίος γιος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Από ξεναγός σαφάρι σε θεματοφύλακα της λογοτεχνίας
Δημοσιεύθηκε 04.09.2025 10:50
Πέθανε ο τελευταίος γιος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Από ξεναγός σαφάρι σε θεματοφύλακα της λογοτεχνίας

Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, τελευταίος γιος του θρυλικού συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ, πέθανε στα 97 του.

Ο Πάτρικ Μίλερ Χέμινγουεϊ, δεύτερος γιος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και τελευταίο ζωντανό παιδί του νομπελίστα συγγραφέα, πέθανε την Τρίτη στο σπίτι του στη Μοντάνα, σε ηλικία 97 ετών.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της οικογένειας Χέμινγουεϊ, καθώς υπήρξε ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανή την πνευματική παρακαταθήκη του πατέρα του.

Γεννημένος το 1928 στο Κάνσας Σίτι, ο Πάτρικ ήταν γιος της δεύτερης συζύγου του Χέμινγουεϊ, της δημοσιογράφου και ανταποκρίτριας της Vogue, Πωλίν Φάιφερ. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο λογοτεχνία, ταξίδια και έντονα βιώματα, συχνά ακολουθώντας τον πατέρα του σε περιπέτειες που αργότερα θα γίνονταν πρώτη ύλη για τα έργα του.

Πάτρικ Χέμινγουεϊ: Από τα παιδικά χρόνια στην Αφρική

Η αγάπη του Πάτρικ για την Αφρική γεννήθηκε μέσα από το βιβλίο του πατέρα του “Οι Πράσινοι Λόφοι της Αφρικής”, που περιέγραφε ένα σαφάρι του 1933. Εμπνευσμένος, σε ηλικία 23 ετών μετακόμισε στην Τανζανία, όπου ίδρυσε δική του εταιρεία σαφάρι. Για χρόνια οδηγούσε επισκέπτες στη Σερενγκέτι και στο Κιλιμάντζαρο, εκεί όπου λιοντάρια, ελέφαντες και ρινόκεροι κυκλοφορούσαν ελεύθερα.

Αργότερα δίδαξε διαχείριση άγριας ζωής στο College of African Wildlife Management και εργάστηκε ως αξιωματούχος δασών και φυσικών πόρων στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Παρά το πάθος του για το κυνήγι, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία και κατανόηση της άγριας φύσης.

Ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε το έργο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ

 

Μετά τον θάνατο του Έρνεστ Χέμινγουεϊ το 1961, ο Πάτρικ ανέλαβε την ευθύνη να διαφυλάξει το έργο και τη μνήμη του. Ολοκλήρωσε το ανολοκλήρωτο χειρόγραφο του πατέρα του, το “True at First Light”, ένα μείγμα μυθοπλασίας και απομνημονευμάτων από την κοινή τους εμπειρία στην Αφρική. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1999, φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο κομμάτι της δημιουργικότητας του Χέμινγουεϊ.

Επιπλέον, ο Πάτρικ έγραψε προλόγους σε νέες εκδόσεις κλασικών έργων, όπως το “Αποχαιρετισμός στα Όπλα”, και δημοσίευσε τη συλλογή επιστολών “Dear Papa” το 2022, όπου αποκαλύπτεται η στενή σχέση πατέρα και γιου.

Η οικογενειακή σκιά και η προσωπική του πορεία

Σε αντίθεση με τα αδέλφια του, ο Πάτρικ βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να ζήσει δίπλα στη βαριά κληρονομιά του Χέμινγουεϊ. Δεν επεδίωξε να γίνει συγγραφέας, ούτε να κερδίσει δόξα. Όπως δήλωνε σε συνέντευξή του το 2023: «Απόλαυσα που ήμουν γιος του. Δεν με πείραζε, γιατί ποτέ δεν ήμουν φιλόδοξος. Δεν ήθελα να κερδίσω Νόμπελ.»

Ωστόσο, φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, προστατεύοντας τα πνευματικά του δικαιώματα και φροντίζοντας ώστε η φωνή του Έρνεστ Χέμινγουεϊ να παραμείνει ζωντανή μέσα από νέες γενιές αναγνωστών.

Με τον θάνατο του Πάτρικ Χέμινγουεϊ, χάνεται ο τελευταίος ζωντανός δεσμός με τον άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αφήνει πίσω του μια κόρη, τέσσερα εγγόνια, επτά δισέγγονα και μια παρακαταθήκη που συνδυάζει την περιπέτεια, τη διδασκαλία και την αγάπη για τη φύση.

Πάνω απ’ όλα, όμως, αφήνει την εικόνα ενός γιου που κατάφερε να ζήσει με αξιοπρέπεια δίπλα σε έναν θρύλο, χωρίς ποτέ να επισκιαστεί από αυτόν.

Πηγή: lifo.gr

