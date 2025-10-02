Παράθυρο logo
Η Έρση Σωτηροπούλου ξανά ανάμεσα στους υποψήφιους για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025
Δημοσιεύθηκε 02.10.2025 07:30
Η Έρση Σωτηροπούλου ξανά ανάμεσα στους υποψήφιους για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Η παρουσία της Σωτηροπούλου στη λίστα έρχεται ως επιστέγασμα μιας πορείας που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου βρίσκεται φέτος ανάμεσα στα ονόματα που οι bookmakers θεωρούν πιθανά για τη βράβευση με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις που δημοσίευσε η βρετανική ιστοσελίδα NicerOdds, η Σωτηροπούλου καταγράφεται στην ίδια κατηγορία πιθανοτήτων με ονόματα όπως η Anne Carson, ο Colm Tóibín και ο Péter Nádas, με απόδοση 19/1. Ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους συγκαταλέγονται ο Αυστραλός Gerald Murnane, ο Ούγγρος László Krasznahorkai, αλλά και η Μεξικανή Cristina Rivera Garza, η οποία κάνει φέτος μια εντυπωσιακή είσοδο στην τρίτη θέση.

Η παρουσία της Σωτηροπούλου στη λίστα έρχεται ως επιστέγασμα μιας πορείας που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Μεταφρασμένα έργα της κυκλοφορούν σε πολλές γλώσσες, ενώ έχει αποσπάσει σημαντική διεθνή κριτική αποδοχή, ιδιαίτερα με το μυθιστόρημα Τι μένει από τη νύχτα, που απέσπασε το Βραβείο Μετάφρασης του Εθνικού Κύκλου Κριτικών Βιβλίων στις ΗΠΑ. Η συγγραφέας έχει διακριθεί για την τολμηρή γραφή της, τον πειραματισμό με τη φόρμα και την εξερεύνηση της ταυτότητας, της μνήμης και του σώματος.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας παραμένει απρόβλεπτο – χαρακτηριστικά, πέρσι η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Κανγκ βραβεύτηκε ενώ οι αποδόσεις της ήταν μόλις 33/1. Παρ’ όλα αυτά, η συμπερίληψη της Έρσης Σωτηροπούλου στις λίστες στοιχημάτων ενισχύει τη διεθνή απήχηση του έργου της και τοποθετεί μια Ελληνίδα δημιουργό στο προσκήνιο μιας από τις σημαντικότερες παγκόσμιες διακρίσεις.

Πηγή: lifo.gr

