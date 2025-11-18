Άτοπες οι κατηγορίες: Απαντούν με δεδομένα τα άλλα 4 μέλη της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας

Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 14:28

«Υπάρχου διαδικασίες, κανείς δεν μπορεί αυταρχικά να επιβάλει την άποψή του», λένε για όσα κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπή

Με κοινή δήλωσή τους τα υπόλοιπα 4 μέλη της Επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, συντάσσονται με τη θέση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και απαντούν στις κατηγορίες του Προέδρου της Επιτροπής, Κυριάκου Ιωάννου, ο οποίος στοχοποίησε μέλη ενώ επιχείρησε να ανατρέψει την πλειοψηφική απόφαση σε συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι, τα μέλη υπογραμμίζουν ότι δεν θα ήθελαν να δώσουν υπόσταση σε όσα αναφέρονται στην επιστολή του κ. Κυριάκου Ιωάννου που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο δίδουν τα δεδομένα και τη δική τους εκδοχή στις «άτοπες και προσβλητικές» αναφορές του.

Τα μέλη της Επιτροπής, στην απάντησή τους, καταγράφουν ότι «η Επιτροπή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Κύπρου λειτουργεί δημοκρατικά, και όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, πλειοψηφικά». «Κανείς δεν μπορεί αυταρχικά να επιβάλει την άποψή του», προσθέτουν.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι «από τη στιγμή που κάποιος δέχεται να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους επιτροπή, οφείλει να γνωρίζει τη διαδικασία και να αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τις θεσμικές διαδικασίες και κανόνες που καλείται να αποδεχθεί με σεβασμό», καθώς όπως επισημαίνουν, συνεπάγεται ότι «δέχεται συγχρόνως να συμμετάσχει σε μια επιτροπή με πλουραλισμό απόψεων και αισθητικών κριτηρίων».

«Όπως ακριβώς τηρήθηκε η διαδικασία πέρσι, έτσι τηρήθηκε και φέτος» τονίζουν.

Ρητά και κατηγορηματικά, δηλώνουν, τα υπόλοιπα 4 μέλη «ουδέποτε κρίναμε με πολιτικά ή ιδεολογικά κριτήρια, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από την ποικιλομορφία των βραβευθέντων έργων».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Ιωάννου έκανε λόγο για «αφοριστικό αποκλεισμό θαυμάσιων ποιητικών συλλογών» δημιουργών που ενέταξαν στο έργο τους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδίου, «το χριστιανικό στοιχείο ή και τα αρνητικά συμπαρομαρτούντα της Τουρκικής εισβολής». Αυτό, βέβαια, όπως υπογραμμίζουν οι τέσσερις,

Στη δήλωσή τους οι τέσσερις, υπογραμμίζουν ότι «οι απόψεις όλων των μελών της επιτροπής καταγράφονται στα πρακτικά».

Οι ίδιοι εκφράζουν, επίσης, τη λύπη και την εκπληξή τους για την «προσπάθεια διασυρμού βραβευθέντων, συναδέλφων και του ίδιου του θεσμού των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων.

Τέλος, τα υπόλοιπα 4 μέλη της Επιτροπής επιλέγουν να επισημάνουν ότι «οι Κύπριοι λογοτέχνες είναι και λογοτέχνες του κόσμου».

«Η αξιολόγηση ενός λογοτεχνικού έργου δεν έχει να κάνει μόνο με την εντοπιότητα αλλά και με την καθολικότητα. Είναι πλεονέκτημα για τη σύνθεση μιας επιτροπής βραβείων λογοτεχνίας οι κριτές να έχουν στενή επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνία. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Η λογοτεχνία του τόπου μας είναι πλούσια και δυναμική. Οι λογοτέχνες μας αξίζουν περισσότερα» σημειώνουν καταληκτικά.

Τα τέσσερα και υπόλοιπα μέλη που υπογράφουν τη δήλωση είναι ο Χρίστος Χατζηγιάννης, η Μαρία Α. Ιωάννου, η Michaela Prinzinger και ο Κωνσταντίνος Μπούρας (μέλη της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Εκδόσεις του 2023 και 2024).