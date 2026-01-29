Παράθυρο logo
Ατζέντα
Λογοτεχνία
«Όφκαιρο» | Παρουσίαση του βιβλίου του Σταυρίνου Κυριάκου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 14:37
«Όφκαιρο» | Παρουσίαση του βιβλίου του Σταυρίνου Κυριάκου

Μια συλλογή διηγημάτων για μικρές ζωές στο μισόφως της Κύπρου μετά τη δεκαετία του ’80

Οι Εκδόσεις Αρμίδα και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου «Όφκαιρο» του Σταύρινου Κυριάκου.

Σε μια αυλή που μυρίζει καφέ και χώμα, μια γυναίκα καρτερά ένα γράμμα που δεν έρχεται ποτέ. Ο ήχος της μοτόρας του ταχυδρόμου κόβει την ανάσα — μα το γραμματοκιβώτιο μένει άδειο, όπως κι η υπόσχεση. Το “Όφκαιρο” είναι μια συλλογή διηγημάτων για μικρές ζωές στο μισόφως της Κύπρου μετά τη δεκαετία του ’80. Ανάμεσα σε λουστρίνια και ρόμπες, Brut και ροδόσταγμα, εξώπορτες που δεν έκλεισαν ποτέ και λόγια που έμειναν διπλωμένα δίπλα στα σεντόνια. Με χιούμορ που ακουμπά την πίκρα και τρυφερότητα που επιμένει, ο Σταύρινος Κυριάκου στήνει έναν κύκλο από γνώριμα πρόσωπα — μια θεία, μια γειτόνισσα, έναν πατέρα που δεν γύρισε — γύρω από όσα χάσαμε χωρίς καν να τα ζήσουμε. Από την κουζίνα της Παλλουρκώτισσας μέχρι τις αυλές του Καϊμακλιού, αυτές οι ιστορίες δεν φωνάζουν.Ψιθυρίζουν. Μα μένουν.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 

Ώρα 7:00 μ.μ.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Αμφιθέατρο LRC 012 «Αμφιθέατρο Φίλιππος Τσιμπογλού». Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

  • Μαρίνος Πουργούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Ελένη Ξένου, δημοσιογράφος / συγγραφέας

Θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα.

Στον χώρο θα διατίθεται το βιβλίο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Tags

παρουσίαση βιβλίου
ΒΙΒΛΙΟ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα