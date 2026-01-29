«Όφκαιρο» | Παρουσίαση του βιβλίου του Σταυρίνου Κυριάκου

Δημοσιεύθηκε 29.01.2026 14:37

Μια συλλογή διηγημάτων για μικρές ζωές στο μισόφως της Κύπρου μετά τη δεκαετία του ’80

Οι Εκδόσεις Αρμίδα και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου «Όφκαιρο» του Σταύρινου Κυριάκου.

Σε μια αυλή που μυρίζει καφέ και χώμα, μια γυναίκα καρτερά ένα γράμμα που δεν έρχεται ποτέ. Ο ήχος της μοτόρας του ταχυδρόμου κόβει την ανάσα — μα το γραμματοκιβώτιο μένει άδειο, όπως κι η υπόσχεση. Το “Όφκαιρο” είναι μια συλλογή διηγημάτων για μικρές ζωές στο μισόφως της Κύπρου μετά τη δεκαετία του ’80. Ανάμεσα σε λουστρίνια και ρόμπες, Brut και ροδόσταγμα, εξώπορτες που δεν έκλεισαν ποτέ και λόγια που έμειναν διπλωμένα δίπλα στα σεντόνια. Με χιούμορ που ακουμπά την πίκρα και τρυφερότητα που επιμένει, ο Σταύρινος Κυριάκου στήνει έναν κύκλο από γνώριμα πρόσωπα — μια θεία, μια γειτόνισσα, έναν πατέρα που δεν γύρισε — γύρω από όσα χάσαμε χωρίς καν να τα ζήσουμε. Από την κουζίνα της Παλλουρκώτισσας μέχρι τις αυλές του Καϊμακλιού, αυτές οι ιστορίες δεν φωνάζουν.Ψιθυρίζουν. Μα μένουν.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα 7:00 μ.μ.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Αμφιθέατρο LRC 012 «Αμφιθέατρο Φίλιππος Τσιμπογλού». Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Μαρίνος Πουργούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελένη Ξένου, δημοσιογράφος / συγγραφέας

Θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα.

Στον χώρο θα διατίθεται το βιβλίο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.