Υλοποιούνται τέσσερα προγράμματα φιλαναγνωσίας από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 03.02.2026 08:30

Υλοποιούνται τέσσερα προγράμματα φιλαναγνωσίας με στόχο την καλλιέργεια των αξιών, της πολιτιστικής συνείδησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά τον χαιρετισμό της στην ημερίδα «Βραβεία Hans Christian Andersen και ALMA 2026: Αφηγηματικοί δρόμοι της λέξης και της εικόνας», η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

«Η πολιτιστική παιδεία και η φιλαναγνωσία είναι δύο σημαντικοί πυλώνες του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τον πολιτισμό. Γι’ αυτό και με την αρχή της θητείας μου δημιουργήσαμε τη θέση συντονιστή της πολιτιστικής παιδείας που θα αναλάμβανε τον σχεδιασμό και υλοποίηση της υπόσχεσης ότι θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί και νέο να έρθει σε επαφή µε όλες τις μορφές τέχνης, και ότι θα αναπτύξουμε τη φιλαναγνωσία», σημείωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού. «Τον ρόλο αυτό ανέλαβε με όλη της την ψυχή η Έλενα Περικλέους και τώρα με ανάλογο ενθουσιασμό η Δέσποινα Ηρακλέους», πρόσθεσε.

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού μέσα από τις δράσεις για την ανάπτυξη της Πολιτιστικής Παιδείας έχει σχεδιάσει διάφορα προγράμματα φιλαναγνωσίας, με στόχο την καλλιέργεια των αξιών, της πολιτιστικής συνείδησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στόχος μας η προαγωγή της φιλαναγνωσίας και η διαμόρφωση ενεργού κοινού, φέρνοντας τα παιδιά και τους νέους σε ζωντανή επαφή με τις τέχνες, τους δημιουργούς και τον πολιτισμό», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, υλοποιούνται τα προγράμματα «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού-Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού», «Συνεργασία σχολείων με δημιουργούς/καλλιτέχνες από τον Κατάλογο Πρεσβευτές/Πρέσβειρες Πολιτισμού», το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας «Το ταξίδι της βαλίτσας – Βιβλία Σωσίβια» και οι «Φιλαναγνωσίας Διαδρομές σε Κοινοτικές και Δημοτικές Βιβλιοθήκες».

Αναφερόμενη στο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας «Το ταξίδι της βαλίτσας – Βιβλία Σωσίβια», η Βασιλική Κασσιανίδου είπε ότι «οι 6 βαλίτσες θα ταξιδέψουν σε 60 σχολεία της Κύπρου. Έγιναν ήδη 134 αιτήσεις και αυτό μας δίνει το μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να φιλοξενούν πρωτότυπα προγράμματα φιλαναγνωσίας».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Φιλαναγνωσίας Διαδρομές σε Κοινοτικές και Δημοτικές Βιβλιοθήκες», η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, προκηρύσσει Σχέδιο για τη στήριξη και υλοποίηση αναγνωστικών και δημιουργικών δράσεων από Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες, με αφορμή την Αφίσα της Κύπρου για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου 2026 και με θεματικό άξονα: «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει».

Όπως εξήγησε, «το Σχέδιο εντάσσεται στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου για ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας, της φιλαναγνωσίας και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών και των τοπικών κοινοτήτων στον πολιτισμό, αξιοποιώντας τις δημοτικές κοινοτικές βιβλιοθήκες ως ζωντανούς πολιτιστικούς πυρήνες, μέσα από δράσεις που προσεγγίζουν την ιστορία και το βιβλίο ως ζωντανό, συλλογικό αγαθό και ως μέσο συναισθηματικής, πνευματικής ενδυνάμωσης».

Όσον αφορά τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, η Υφυπουργός Πολιτισμού ενδεικτικά ανέφερε την Έκθεση για την Jella Lepman, την Ιδρύτρια της Βιβλιοθήκης του Μονάχου και της IBBY International, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Βιβλία Σωσίβια», στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκθεση ταξίδεψε από την Ιταλία, με χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σημείωσε.

Παράλληλα, η Βασιλική Κασσιανίδου επεσήμανε ότι στο Υφυπουργείο Πολιτισμού βρισκόταν μέχρι προχθές η έκθεση συλλογής βιβλίων "IBBY Selection of Outstanding Books for Young People with Disabilities", που ταξίδεψαν από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο στον Καναδά. «Πρόκειται για μια επιλογή βιβλίων από όλο τον κόσμο που απευθύνονται σε παιδιά και νέους με αναπηρίες ή πραγματεύονται θέματα αναπηρίας. Περιελάμβανε βιβλία σε προσβάσιμες μορφές (όπως Braille, νοηματική γλώσσα, ανάγλυφες εικόνες, σύμβολα επικοινωνίας) καθώς και λογοτεχνία που προωθεί την ένταξη και την ορατότητα», συμπλήρωσε.

«Η συλλογή», συνέχισε, «αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι, αν και υπάρχουν αμέτρητα βιβλία, δεν είναι όλα προσβάσιμα σε όλους, και ενθαρρύνει τους εκδότες να δημιουργούν έργα που ενδυναμώνουν τους νέους να βλέπουν την αναπηρία ως μέρος της διαφορετικότητας».

Επιπλέον, η Υφυπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι φέτος προγραμματίζεται η έκδοση του πρώτου στο είδος του τόμου που κυκλοφορεί στην Κύπρο: «Διαδρομές φιλαναγνωσίας σε βιβλιοθήκες». Ο τόμος αυτός θα περιλαμβάνει προγράμματα για βιβλιοθήκες που υλοποιήθηκαν και είναι συνέκδοση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, σε συνεργασία με την ΚΕΒΕΠ, ανέφερε.

Την ίδια ώρα, είπε ότι το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στο Σχολείο του Μακάριου Νοσοκομείου, σε συνεργασία με Κύπριους συγγραφείς και εικονογράφους θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026, προσθέτοντας ότι επιχορηγείται η συμμετοχή του Συνδέσμου Κυπρίων Εκδοτών στη μεγαλύτερη έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου στη Μπολόνια.

Αναφερόμενη στην υποψηφιότητα Κυπρίων και Ελλαδιτών δημιουργών για τα κορυφαία διεθνή βραβεία ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) και Hans Christian Andersen, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι αυτή «δεν είναι απλώς μια τιμητική διάκριση. Είναι η απόδειξη ότι οι λογοτέχνες και εικονογράφοι μας συνομιλούν ισότιμα με την παγκόσμια διανόηση. Αυτοί οι δημιουργοί είναι οι πρεσβευτές του πολιτισμού μας. Με τα έργα τους, ανοίγουν στα παιδιά μας τη "μυστική πύλη" προς τη φαντασία, διδάσκοντας και παροτρύνοντάς τα να παραμένουν περίεργα και ελεύθερα», τόνισε.