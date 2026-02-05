Δύο μέλη του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου στη βραχεία λίστα των Ελληνικών Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείών για το 2025

Δημοσιεύθηκε 05.02.2026 15:02

Η διαχρονικά εξαιρετική και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή αριστεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), αποτυπώνει η παρουσία δύο μελών του στην βραχεία λίστα για τα Ελληνικά Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία για το 2025.

Ο Βάιος Λιαπής, Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές», περιλαμβάνεται ως υποψήφιος στη φετινή Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά για το έργο του «Σημεία και τέρατα: Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), στο οποίο μεταφράζει και υπομνηματίζει έργα του Λουκιανού, του Πλουτάρχου και του Θεοφράστου με θέμα τη δεισιδαιμονία. Σε μια εποχή όξυνσης του ανορθολογισμού και του θρησκευτικού φανατισμού, επανέρχεται στο προσκήνιο ο προβληματισμός για το φαινόμενο της θρησκοληψίας και της δεισιδαιμονίας. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίζουν, από διαφορετικό πρίσμα ο καθένας, οι συγγραφείς των τριών κειμένων που μεταφράζονται και υπομνηματίζονται στον τόμο αυτόν: ο Λουκιανός στο "Φιλοψευδείς ή Απιστών", ο Πλούταρχος στο "Περί δεισιδαιμονίας" και ο Θεόφραστος στον "Δεισιδαίμονα". Με όπλο άλλοτε τη σάτιρα και την καρικατούρα και άλλοτε τον εμβριθή στοχασμό, οι τρεις αυτοί συγγραφείς καταπιάνονται με ένα φαινόμενο που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Αν και προέρχονται από μιαν άλλη εποχή, τα κείμενα του τόμου αυτού μας φανερώνουν μιαν όψη της δικής μας ταυτότητας που συνήθως δεν θέλουμε να αντικρίζουμε.

Η κα Άννα Κουππάνου, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστήμιου, περιλαμβάνεται επίσης ως υποψήφια στη Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2025 για το έργο της «Όταν μας άφησε η θάλασσα» (εκδόσεις Πατάκη). Το μυθιστόρημα στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα από την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Δύο δίδυμα αδέλφια, πρόσφυγες, επιβιβάζονται σε ένα καράβι που ταξιδεύει για την Ελλάδα. Μαζί τους ταξιδεύουν εκατοντάδες κορίτσια και αγόρια, χωρίς γονείς, ή άλλα μέλη των οικογενειών τους και κατευθύνονται προς τον Πειραιά με την ελπίδα μιας καινούριας ζωής, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε ιδρύματα και οικογένειες και να ξαναπιάσουν το νήμα μιας ήρεμης ζωής. Βρίσκονται σε μια χώρα που γνωρίζουν μόνο από βιβλία και ιστορίες. Η ζωή όμως τους επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις. Θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά και ανάμεσά τους; Θα τα καταφέρουν μαζί;

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΚΥ συγχαίρει θερμά τα μέλη της για την υποψηφιότητά τους και εύχεται κάθε επιτυχία.