Εκδήλωση σήμερα για πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 08:40

Διεξάγεται σήμερα στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, εκδήλωση για τον πρώτο εορτασμό καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO.

Την εκδήλωση, με τίτλο «Ἐν λόγῳ ἑλληνικῷ ποὺ εἶν’ ὁ φορεὺς τῆς φήμης»: Πρώτος εορτασμός καθιέρωσης «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» από την UNESCO, συνδιοργανώνουν η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας, αναφέρεται ότι στις 12 Νοεμβρίου 2025, η UNESCO ανακοίνωσε την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας».

Στο σκεπτικό της ανακήρυξης καταγράφονται καίρια γνωρίσματα και ιστορικές αποτιμήσεις της ελληνικής γλώσσας: «Η ελληνική γλώσσα, μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου, θεωρείται το γλωσσικό λίκνο θεμελιωδών εννοιών που έχουν σφραγίσει την ιστορία του πολιτισμού, της επιστήμης και της φιλοσοφίας».

Ο στίχος στον τίτλο της εκδήλωσης προέρχεται από το ποίημα «Ἐν δήμῳ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Όπως σημειώνεται, «εκφράζει το πολιτισμικό ειδικό βάρος της ελληνικής γλώσσας και την τιμή που έχει απονείμει δικαίως η διεθνής κοινότητα στην κοινή μας γλώσσα».

Την πρωτοβουλία της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο και την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Γεώργιος Ξενής.

Την εκδήλωση, η οποία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 9 το πρωί, υποστηρίζουν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Παγκύπριον Γυμνάσιον και το Μουσικό Σχολείο Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης.