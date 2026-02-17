Παράθυρο logo
Eπιστρέφει στο Μαρακές το Αφρικανικό Φεστιβάλ Βιβλίου
Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 12:38
Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου, το Flam, το Αφρικανικό Φεστιβάλ Βιβλίου, επιστρέφει στο Μαρακές με θέμα «Φανταζόμενοι Άλλους Πιθανούς Κόσμους» με τους διοργανωτές να επιλέγουν τη φαντασία ως δύναμη σκέψης και αντίστασης.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών καλεσμένων είναι ο Yanick Lahens από την Αϊτή, αντιπροσωπεία της Γαλλικής Ακαδημίας και ο Patrick Chamoiseau από τη Μαρτινίκα.

Η Ève Guerra, που έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Prix Goncourt 2024, θα είναι επίσης παρούσα, ανάμεσα στις πολλές φωνές συγγραφέων και διανοουμένων από την Αφρική και τη Διασπορά της.

Όλοι οι συγγραφείς είναι γαλλόφωνοι, αραβόφωνοι και αγγλόφωνοι, εκπροσωπώντας τις πιο γνωστές αφρικανικές φωνές στα ράφια των βιβλίων του κόσμου.

Ο κεντρικός χώρος για συναντήσεις και συζητήσεις θα είναι τα Αστέρια της Τζαμάα ελ-Φνα, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα στην καρδιά του Μαρακές.

Εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης στο Πανεπιστήμιο Cadi Ayyad, το Αγροτικό Σχολείο Θηλέων, το Παλάτι Es-Saâdi, το Διαδραστικό Πολιτιστικό Κέντρο Meydene (Avenue M) και, για πρώτη φορά, στο μαιευτικό και παιδιατρικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μαρακές.

