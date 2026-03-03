Η Κύπρος με μυθιστόρημα της Ε. Περικλέους-Παπαδοπούλου στον διαγωνισμό για το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύθηκε 03.03.2026 14:59

Το μυθιστόρημα "Και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας" (εκδ. Νεφέλη, 2024) της Kύπριας λογοτέχνιδας Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου επιλέχθηκε ως το κορυφαίο πεζογραφικό έργο που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό Διαγωνισμό για το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL).

Το βιβλίο είναι μια συγκινητική αφήγηση για την τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τις πληγές που άφησε στις ζωές των ανθρώπων. Μέσα από τη μορφή της δασκάλας Ελένης Φωκά και τη συμβολική σκηνή στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, το έργο ζωντανεύει τον πόνο της προσφυγιάς, τον αγώνα των εγκλωβισμένων, την απώλεια πατρίδας και την πίκρα του ξεριζωμού, αλλά και την αντοχή, την πίστη και την ελπίδα για δικαίωση και ελευθερία, αναδεικνύοντας τη μνήμη ως πράξη αντίστασης και αξιοπρέπειας.

Η Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ), η επιλογή του συγκεκριμένου έργου έγινε κατά πλειοψηφία από τα σωματεία ΟΛΚ, ΕΠΟΚ, ΕΛΚ και ΠΕΝ Κύπρου.

Επισημαίνεται ότι την υποψηφιότητα της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, θα υποστηρίξει ενώπιον επιτροπής η Δήμητρα Δημητρίου, διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV), η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μελετητών του πεζογραφικού έργου της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου.