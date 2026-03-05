Νέες κυκλοφορίες από την κυπριακή εκδοτική σκηνή

Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 14:17

Από τη σύγχρονη ποίηση και τη λογοτεχνία μέχρι την παράδοση και το εικονογραφημένο βιβλίο

Μια σειρά από πρόσφατες εκδόσεις αναδεικνύουν τη ζωντάνια της κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής και την ποικιλία των θεμάτων που απασχολούν τους δημιουργούς σήμερα. Ποίηση, διηγήματα, δοκίμιο, λαογραφία αλλά και εικονογραφημένο βιβλίο συνθέτουν ένα πολυφωνικό τοπίο, στο οποίο συναντώνται η μνήμη, η παράδοση, η καθημερινότητα και οι πιο υπαρξιακές αναζητήσεις της σύγχρονης γραφής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Ιστορίες μνήμης και κοινοτικής σοφίας

Στον τόμο «Παλιά αυλή» (2025), ο πρωτοεμφανιζόμενος Δημήτρης Χαραλάμπους παρουσιάζει δύο βαθιά ανθρώπινες ιστορίες που μοιάζουν να αναδύονται από τη δημοτική παράδοση της Κύπρου. Οι αφηγήσεις αυτές ανακαλούν το ανοιχτόκαρδο ύφος και ήθος της κυπριακής κοινωνίας, χωρίς να εξωραΐζουν τις δυσκολίες της ζωής στο χωριό.

Μέσα από το βλέμμα της παιδικής μνήμης, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη θυσιαστική στάση των ανθρώπων που διαμόρφωσαν την προσωπική του εμπειρία, παρατηρώντας τους με χιούμορ και θαυμασμό. Η αφοπλιστική απλότητα του αφηγητή και η λαϊκή θυμοσοφία των ηρώων μετατρέπουν τις ιστορίες σε μικρές παραβολές, όπου η «παλιά αυλή» λειτουργεί ως σύμβολο μιας κοινότητας ανοιχτής και φιλόξενης.

Μικροσκοπικές αφηγήσεις για το μυστήριο της καθημερινότητας

Με το βιβλίο «Η τσουλήθρα και άλλες ιστορίες» (2025), η Κατερίνα Αγυιώτη, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της νεότερης ελληνικής γραμματείας, κινείται ανάμεσα στην ποίηση και την πρόζα. Μετά τις ποιητικές συλλογές Ο φρουρός και Ο ταμίας του Θεού, η συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά από σύντομες, ιδιοσυγκρασιακές αφηγήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο χιούμορ και τη μελαγχολία.

Οι ιστορίες της διατρέχουν γεωγραφικά και υπαρξιακά τοπία, από το Λονδίνο και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Βόλο και τη Λεμεσό, αποτυπώνοντας το παράδοξο της ανθρώπινης καθημερινότητας. Το βιβλίο λειτουργεί σαν ένα «δωμάτιο καθρεφτών», όπου το χιούμορ, η αγωνία και η υπαρξιακή απορία συνυπάρχουν.

Ποίηση στο όριο μνήμης και στοχασμού

Στη νέα του ποιητική συλλογή «Φυγόκεντρες δυνάμεις» (2025), ο καταξιωμένος Λεμεσιανός ποιητής Κώστας Μακρίδης επιστρέφει με ένα από τα πιο ώριμα έργα του. Η ποίησή του συνδυάζει τον μοντερνισμό με τη μυθολογία και τη λαϊκή παράδοση, αναζητώντας το χαμένο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η γραφή κινείται στα όρια του στοχασμού και της προσωπικής εξομολόγησης, αγγίζοντας ζητήματα όπως η μνήμη, ο έρωτας, το πένθος και η δημιουργική διαδικασία. Οι «φυγόκεντρες» ποιητικές δυνάμεις του βιβλίου συγκεντρώνονται σε έναν πυκνό πυρήνα, όπου η ποίηση λειτουργεί ως τόπος περισυλλογής και εσωτερικής αναζήτησης.

Ένας διάλογος πατέρα και γιου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τόμος «Περί πατρός περίπατος» (2025) του Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη. Το βιβλίο συγκεντρώνει τρία κείμενα αφιερωμένα στον πατέρα του συγγραφέα, τον κορυφαίο δημιουργό του ελληνικού 20ού αιώνα Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη.

Ο συγγραφέας περιηγείται στο πνευματικό τοπίο του πατέρα του, επιχειρώντας έναν διάλογο μνήμης, στοχασμού και προσωπικής αναμέτρησης με την κληρονομιά του. Αντί για μια απλή βιογραφική αναφορά, το βιβλίο προτείνει μια βαθύτερη πνευματική συνάντηση, όπου η συγγραφική παράδοση μετατρέπεται σε πράξη μνήμης και συνέχειας.

Ένα εμβληματικό έργο της κυπριακής ποίησης

Στη δεύτερη, επετειακή έκδοσή του επανέρχεται το βιβλίο «Αναγέλαστα – των γυναικών τζαι των σκαλαπούνταρων» της Στέλλας Βοσκαρίδου Οικονόμου. Από την πρώτη του έκδοση το 2013, το έργο θεωρήθηκε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη χρήση της κυπριακής διαλέκτου στη λογοτεχνία.

Το βιβλίο ανανέωσε ουσιαστικά τις εκφραστικές δυνατότητες της κυπριακής ποιητικής γραφής, ενώ η νέα έκδοση κυκλοφορεί με ανανεωμένο εξώφυλλο, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τις Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον.

Ένα βιβλίο που κοιτά προς το μέλλον

Το βιβλίο «Οι ερχόμενοι» (2024) της Ρωξάνης Νικολάου, που συνδυάζει ποίηση και πρόζα, θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο σημαντικά έργα της νέας γενιάς συγγραφέων. Με το τρίτο της βιβλίο, η συγγραφέας δημιουργεί ένα προσωπικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπου το φως και το σκοτάδι της σύγχρονης εμπειρίας συνυπάρχουν.

Η ένταξη του έργου στη Βραχεία Λίστα των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2025 επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική γραμματεία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ

Από την παράδοση της υφαντικής

Το βιβλίο «Textiles from Cyprus – Υφάσματα από την Κύπρο» της Ελένης Παπαδημητρίου, που επανεκδίδεται από τις Εκδόσεις Εν Τύποις, παρουσιάζει τον πλούτο της κυπριακής υφαντικής παράδοσης και των παραδοσιακών φορεσιών. Μέσα από εικόνες, χρώματα και υφαντικά μοτίβα αποτυπώνεται η σχέση της κυπριακής φύσης με τη λαϊκή τέχνη και την καθημερινή ζωή.

Η ιστορία της Κύπρου μέσα από μια οικογενειακή αφήγηση

Στις επανεκδόσεις που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο σημαντικά έργα συγκαταλέγεται το μυθιστόρημα «Γαλάτειας και Πυγμαλίωνος» της Αγγελικής Σμυρλή, που κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση από τις Εκδόσεις Εν Τύποις.

Το βιβλίο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας Μιχαηλίδη, η οποία ζει σε ένα τριώροφο σπίτι στη γωνία των οδών Γαλατείας και Πυγμαλίωνος στην Πάφο. Μέσα από την άνοδο και την πτώση της οικογένειας, ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με σημαντικές στιγμές της νεότερης κυπριακής ιστορίας, από την άφιξη των Άγγλων στο νησί το 1878 έως την τουρκική ανταρσία των ετών 1963–1964.

Η αποικιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου

Σε δεύτερη επανέκδοση κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο «British Colonial Architecture in Cyprus» του αρχιτέκτονα Κώστα Γεωργίου. Το έργο εξετάζει τα δημόσια κτίρια, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τα έργα υποδομής που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας (1878–1960).

Η μελέτη εστιάζει κυρίως στα έργα που ανατέθηκαν από τη Βρετανική Διοίκηση μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή από Βρετανούς και Κύπριους μελετητές που εργάστηκαν για την αποικιακή διοίκηση. Παράλληλα εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην τοπική κυπριακή αρχιτεκτονική παράδοση και τα αποικιακά πρότυπα που επηρέασαν τη μεταγενέστερη ανάπτυξη των κυπριακών πόλεων.

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στις γάτες της Κύπρου

Οι Εκδόσεις Εν Τύποις παρουσιάζουν το δίγλωσσο βιβλίο «Γάτες στην Κύπρο – Συναντήσεις» της Βούλας Κοκκίνου. Μέσα από φωτογραφίες και προσωπικές παρατηρήσεις, η δημιουργός καταγράφει τις διαφορετικές όψεις της ζωής των γατών στο νησί.

Η συγγραφέας περιγράφει τη γοητεία που της άσκησε η ποικιλία των χρωμάτων και των χαρακτηριστικών τους, αλλά κυρίως η μοναδική προσωπικότητα και ο χαρακτήρας κάθε ζώου. Η σχέση της με τα ζώα, που ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία σε ένα μικρό χωριό της Κύπρου, μετατρέπεται εδώ σε μια τρυφερή ματιά πάνω στη συντροφικότητα ανθρώπου και ζώου. Για την ίδια, οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης και της ζωής, υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός προς τα ζώα και το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα σεβασμός προς τον ίδιο τον άνθρωπο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΑ

Το εικονοβιβλίο «Μαθήματα από τον σκύλο μου» του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, σε εικονογράφηση της Χαριτίνης Κυριάκου, προσεγγίζει με τρυφερότητα τη σχέση ανθρώπου και ζώου. Η ιστορία ενός εγκαταλελειμμένου σκύλου που γίνεται σύντροφος και δάσκαλος ζωής για τον άνθρωπο που τον υιοθετεί μετατρέπεται σε ένα συγκινητικό αφήγημα για τη φροντίδα, τη συναισθηματική σύνδεση και την αξία της συντροφικότητας. Ένα πρωτότυπο, φωτεινό βιβλίο για τον πιο ανιδιοτελή φίλο του κόσμου. Από τοπρώτο, διστακτικό άγγιγμα της γνωριμίας και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, μέχρι το βαθύ δέσιμο και τον αναπόφευκτο αποχωρισμό, αυτό το δια-ηλικιακό βιβλίο αποτελεί έναν ύμνο στη συντροφικότητα - σκύλου και ανθρώπου. Ο συγγραφέας πλέκει με δεξιοτεχνία την επιστημονική του γνώση ως ψυχοθεραπευτής με την προσωπική του εμπειρία με τον σκύλο του, προσφέροντας σε μικρούς μα και μεγάλους ένα συγκινητικό εικονοβιβλίο που δεν αναφέρεται απλώς στον «καλύτερο φίλο του ανθρώπου», αλλά στα μαθήματα ζωής που μπορούμε να διδαχθούμε καθώς συμβιώνουμε μαζί του.