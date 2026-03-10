Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 09:05

Συμμετοχή στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών στο Σπίτι της Κύπρου και ενίσχυση της συνεργασίας με λογοτεχνικούς φορείς στην Ελλάδα

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (ΠΕΛ) για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Η ΕΛΚ θα εκπροσωπηθεί με χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και με απαγγελίες ποιημάτων από τον Πρόεδρό της και δύο ακόμη μέλη της, τα οποία είναι επίσης μέλη της ΠΕΛ.

Ένας από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΚ από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων του ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών με όσο το δυνατόν περισσότερους λογοτεχνικούς και άλλους φορείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συνέργεια μεταξύ προσώπων και οργανισμών που υπηρετούν κοινούς σκοπούς και οράματα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, ιδιαίτερα στον χώρο της λογοτεχνίας.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΛΚ έχει αναπτύξει συνεργασίες με δεκάδες λογοτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων με την Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων των Τουρκοκυπρίων, καθώς και με ενώσεις λογοτεχνών στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, μέσω της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συγγραφέων (EWC), της οποίας αποτελεί μέλος από το 2002.

Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με αρκετές λογοτεχνικές ενώσεις και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία, η οποία επιδιώκεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Ωστόσο, σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί το ζήτημα της χρηματοδότησης, καθώς απαιτούνται πόροι για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής Κυπρίων λογοτεχνών στην Ελλάδα ή, αντίστοιχα, για τη φιλοξενία Ελλαδιτών λογοτεχνών στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση της ΕΛΚ για χρηματοδότηση σχεδίου δράσεων που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 δεν έτυχε της απαιτούμενης βαθμολογίας. Παράλληλα, η καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η δυνατότητα φιλοξενίας της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συγγραφέων (EWC), η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα τον Ιούνιο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει επίσης σε εκκρεμότητα το πάγιο αίτημα της ΕΛΚ για συμμετοχή, με επιχορήγηση, σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι οι λογοτέχνες επωμίζονται μέρος ή ακόμη και το σύνολο των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Ένωση στο εξωτερικό, όταν δεν είναι εφικτή η έγκαιρη υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σημαντικό το Υφυπουργείο Πολιτισμού να ενισχύσει στο μέλλον δράσεις που προάγουν τη συνεργασία με λογοτεχνικούς φορείς στο εξωτερικό και να επιδεικνύεται μεγαλύτερη ευελιξία στα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά, κατά την τελευταία διετία η ΕΛΚ συνεργάστηκε με λογοτεχνικές ενώσεις στην Ελλάδα σε σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων:

με την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος για την παρουσίαση της Ποιητικής Ανθολογίας Καρπασίας στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα (13 Μαΐου 2024),

με την ΕΕΛ σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Κύπρο στην αίθουσα της Εταιρίας (16 Δεκεμβρίου 2024),

με την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (ΕΛΒΕ) στη Λάρνακα, κατά την τελετή απονομής των βραβείων του 20ού λογοτεχνικού διαγωνισμού της, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 50 χρόνων από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2025),

με την Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης , η οποία φιλοξένησε την ΕΛΚ στο περίπτερό της στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (8–11 Μαΐου 2025) καθώς και σε βιβλιοπαρουσιάσεις Κυπρίων λογοτεχνών στην αίθουσα εκδηλώσεών της,

και με την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (ΠΕΛ), στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 24 Μαρτίου 2026.

Οι συνεργασίες αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλονται ήδη προσπάθειες ώστε να εκπροσωπηθούν λογοτεχνικές ενώσεις από την Ελλάδα κατά την παρουσίαση της Ποιητικής Ανθολογίας Πενταδακτύλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.