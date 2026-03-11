«Μνήμη Υπόγεια» | Κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Δημήτρη Στρατή

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 10:42

Με λυρική ένταση και ιστορική ευαισθησία, ο Δημήτρης Στρατής συνθέτει μια ποιητική διαδρομή που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση ανθρώπου και τόπου, καλώντας τον αναγνώστη να αναρωτηθεί, να θυμηθεί, να στοχαστεί και να συνεχίσει.

Η νέα ποιητική συλλογή του Δημήτρη Στρατή, «Μνήμη Υπόγεια», φωτίζει τις βαθύτερες ρίζες της ιστορίας και της ταυτότητας της Κύπρου. Σε μια εποχή όπου ο θόρυβος της καθημερινότητας σκεπάζει το πλήθος, ο ποιητής επιστρέφει στα υπεραιωνόβια δέντρα, τα σπάνια πουλιά, τη μυθολογία και την ανθρώπινη εμπειρία, αναζητώντας αθέατες διαδρομές της συλλογικής μνήμης.

Σε μια Κύπρο όπου η μνήμη βαριανασαίνει μέσα στο χώμα, η ποίηση γίνεται αγωγιάτης της ιστορίας και της συνείδησης του τόπου. Οι στίχοι της συλλογής διατρέχουν τα τοπία του νησιού και συνομιλούν με μύθους, πρόσωπα και μνημεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κυπριακή ταυτότητα.

Από τους καλικάντζαρους των αμπελώνων και τους λαλέδες του Πενταδακτύλου έως το Λουτρό της Αφροδίτης και τον Απόστολο Ανδρέα, από τον αρχαίο ποιητή Στασίνο και τον Δημήτριο τον Πολιορκητή έως τον Γρηγόρη Αυξεντίου και τον Χαράλαμπο Μαραθεύτη, οι σελίδες του βιβλίου υφαίνουν έναν χάρτη μνήμης και ελπίδας.

Σύντομη περιγραφή

Μια ποιητική συλλογή που χαρτογραφεί τη μνήμη, την ιστορία και τη μυθολογία της Κύπρου. Τα ποιήματα του Δημήτρη Στρατή συνδέουν πρόσωπα, τόπους και γεγονότα του νησιού σε έναν ποιητικό χάρτη συλλογικής εμπειρίας και ελπίδας.

Σύντομο βιογραφικό συγγραφέα

Ο Δημήτρης Στρατής (Λεμεσός, 1989) είναι δημοσιογράφος και ποιητής. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Ρέθυμνο και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία. Ζει και εργάζεται στη Λευκωσία ως δημοσιογράφος και από το 2018 ανήκει στο δημοσιογραφικό επιτελείο του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι 6. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, Αιρετική αφήγηση, κυκλοφόρησε το 2019. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας.

Στοιχεία έκδοσης

Τίτλος: Μνήμη Υπόγεια

Συγγραφέας: Δημήτρης Στρατής

Είδος: Ποίηση

Εκδόσεις: Αρμίδα Έτος έκδοσης: 2026

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@armidabooks.com ή στο 22358028.