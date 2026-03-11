«Φυγόκεντρες Δυνάμεις»: Το Τεχνοδρόμιο παρουσιάζει την ποιητική συλλογή του Κώστα Μακρίδη

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 16:22

Το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο προσκαλεί το κοινό στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Κώστα Μακρίδη «Φυγόκεντρες Δυνάμεις» (Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον, 2025). Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026, η ώρα 19.30, στον χώρο του Ξυδάδικο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στην παρουσίαση θα μιλήσει για το βιβλίο ο ποιητής Μάριος Αγαθοκλέους, καθώς ποιήματα από τη συλλογή θα απαγγείλει ο Τάσος Ζαχαρίου αλλά και ο ίδιος ο ποιητής. Την εκδήλωση θα συντονίζει η Κατερίνα Βοσκαρίδου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο καταξιωμένος Λεμεσιανός ποιητής επιστρέφει με το πιο μεστό και πυκνό του βιβλίο, εμβαπτίζοντας τον μοντερνισμό στη μυθολογία και στη λαϊκή μας παράδοση (αλλά και το αντίστροφο), και εντοπίζοντας το χαμένο κέντρο της ύπαρξης στην περίμετρο ή στα όρια του κύκλου, ή στα περιθώρια της τυπωμένης σελίδας, έτσι όπως υπαινίσσεται, με ανεξιχνίαστη σαφήνεια, ο τίτλος της συλλογής. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις της ποίησης του Μακρίδη συσπειρώνονται εδώ, σε ένα άκρο ή σε ένα ενεργειακό σημείο, καθώς η περιπέτεια της γραφής ταυτίζεται με τη στοχαστική ενατένιση, τα πάθη του έρωτα, το παυσίλυπο πένθος και το μυστήριο της μνήμης. Πρόκειται ίσως για την επιστολή ενός ιδανικού αυτόχειρα, ή για έναν αποχαιρετισμό που δεν διαφέρει από το καλωσόρισμα.

Πληροφορίες

«Φυγόκεντρες Δυνάμεις» | Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Κώστα Μακρίδη

Ημερομηνία: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026

Ώρα: 19.30

Χώρος: Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036 Λεμεσός

Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσει δεξίωση.