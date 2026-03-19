«Απ’ το σκοτάδι στο φως»: Εκδήλωση αφιερωμένη στην αφήγηση και την ποίηση από το Τεχνοδρόμιο

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 08:15

Μια μεγάλη γιορτή ετοιμάζει και φέτος το Τεχνοδρόμιο με την αφορμή των Ημερών Αφήγησης και Ποίησης που εορτάζονται κάθε χρόνο στις 20 και 21 Μαρτίου αντίστοιχα.

Το Τεχνοδρόμιο επιλέγει να γιορτάζει τις δύο αυτές μέρες μαζί, διερευνώντας και το όριο όπου η ποίηση συναντά την αφήγηση και το ανάποδο και δίνοντας στην εκδήλωση τον τίτλο της εκάστοτε Ημέρας Αφήγησης.

Φέτος λοιπόν η εκδήλωση στις 21 Μαρτίου έχει τίτλο: Απ’ το σκοτάδι στο φως

Είχε προηγηθεί ανοιχτό κάλεσμα προς ποιητές και αφηγητές με σκοπό αυτή τη μέρα να δοθεί βήμα και να ενδυναμωθεί η φωνή τους.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό που ενδιαφέρεται να ακούσει ιστορίες και να γνωρίσει το έργο των ποιητών.

Από τη Θεσσαλονίκη φιλοξενείται η Αφηγήτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσίγγου η οποία θα αφηγηθεί και θα συμμετέχει και στις εκδηλώσεις του τριημέρου.

Στην εκδήλωση της 21ης Μαρτίου με αλφαβητική σειρά, διαβάζουν ποιήματα οι:

Μάριος Αγαθοκλέους

Αθηνά Αντωνιάδου

Ειρήνη Ασημένου

Στέλλα Βοσκαρίδου

Δώρος Γεωργίου

Κωνσταντίνος Μακρής

Χρίστος Μελίδης

Ρωξάνη Νικολάου

Όλγα Οικονομίδου

Πολύδωρος Παπαϊακώβου

Γιάννης Πεγειώτης

Άννα Πηγασίου

αφηγούνται οι:

Κατερίνα Βοσκαρίδου

Πάμπος Βοσκαρίδης

Χλόη Μελίδου

Μιχάλης Πάκκος

Στέλλα Τσίγγου

Σουζάνα Χειμωνίδου

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και με το τέλος των προγραμματισμένων αφηγήσεων και αναγνώσεων θα έχουμε ελεύθερο βήμα για όποιον θέλει να μας πει τη δική του ιστορία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

Τα χαϊκού πάνε στο σχολείο

Η αφηγήτρια-λογοτέχνης Στέλλα Τσίγγου παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο είδος ποίησης μέσα από παιγνιώδη προσέγγιση. Για ομάδα μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού Γερμασόγειας Α’ (Χριστάκειο). Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του σχολείου Όλγα Οικονομίδου.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

11:00 Τέσσερις Εποχές κι ένα Όνειρο, Εργαστήρι με τη Στέλλα Τσίγγου

Εργαστήρι ποίησης για παιδιά που περιλαμβάνει ανάγνωση χαϊκού και γραφή. Θα λειτουργήσει ως πρότυπο εργαστήρι για εκπαιδευτικούς που θέλουν να το εντάξουν στη εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, στην τάξη ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής: 20 ευρώ για ένα παιδί (γονείς και αδέρφια δωρεάν) στην είσοδο, Προκράτηση απαραίτητη. 18 ευρώ ηλεκτρονική προαγορά εισιτηρίου. Περιλαμβάνεται το βιβλίο και κέρασμα.

Θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κρατήσεις: τηλ. 9952677 (sms, viber, WhatsApp) - Όνοματεπώνυμο και αριθμός παιδιών και ενηλίκων.

Ηλεκτρονικά Εισιτήρια: https://www.technodromio.org/event-list

18:30 Απ’ το σκοτάδι στο φως

Εορτασμός Ημέρας Αφήγησης και Ημέρας Ποίησης

Κρατήσεις τηλ. 99526772 (sms, viber, WhatsApp)

Είσοδος ελεύθερη - Θα προσφερθούν ροφήματα.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

9:00 Πολλοί ‘ν’ οι δρόμοι πόχει ο νους

Βιωματικό Εργαστήρι Ποίησης και Φιλαναγνωσίας με τη Στέλλα Τσίγγου και την Κατερίνα Βοσκαρίδου με συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Λανιτείου Λυκείου.

Ημέρα Αφήγησης

Η Ημέρα Αφήγησης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την εαρινή ισημερία στο βόρειο ημισφαίριο. Είναι μια διεθνής γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη της προφορικής αφήγησης, που ενώνει αφηγητές και ακροατές από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν ιστορίες, μύθους και παραμύθια. Ξεκίνησε από τη Σουηδία τη δεκαετία του 1990 και απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα από το 2005. Η προώθηση της προφορικής αφήγησης ως ζωντανής τέχνης και η σύνδεση πολιτισμών. Κάθε χρόνο ορίζεται μια κοινή θεματική ενότητα. Φέτος είναι το Φως μές στο σκοτάδι. Το Τεχνοδρόμιο γιορτάζει τη μέρα της Αφήγησης κάθε χρόνο από το 2014 και σε καλεί να γίνεις αφηγητής για μια μέρα και να πεις κι εσύ τη δικά σου ιστορία.

Ημέρα Ποίησης

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου. Εμπνευστής της ήταν ο Έλληνας ποιητής Μιχαήλ Μήτρας, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων όπως υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Το 1999 ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, τότε πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, μετέφερε την ιδέα στον διεθνή οργανισμό. Η UNESCO υιοθέτησε για πρώτη φορά την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης κατά τη διάρκεια της 30ής Γενικής Συνδιάσκεψής της στο Παρίσι το 1999, με στόχο να υποστηρίξει τη γλωσσική πολυμορφία μέσω της ποιητικής έκφρασης και να αυξήσει την ευκαιρία να ακουστούν γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και ανακηρύχθηκε από την UNESCO το 1999, «με στόχο την υποστήριξη της γλωσσικής ποικιλομορφίας μέσω της ποιητικής έκφρασης και την αύξηση της ευκαιρίας να ακουστούν οι απειλούμενες γλώσσες» .