Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι ποιητές Μαζί, σε μια δίγλωσση ποιητική ανθολογία

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 17:05

Η ανθολογία αποτελεί τον καρπό ενός μεταφραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με στόχο τη μετάφραση σύγχρονης κυπριακής ποίησης από τα ελληνικά στα τουρκικά και από τα τουρκικά στα ελληνικά.

Οι εκδόσεις ειρήνη παρουσιάζουν τη δίγλωσση ποιητική ανθολογία: Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι ποιητές Μαζί, μια έκδοση στα ελληνικά και τα τουρκικά που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο ποιητές από τις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Η ανθολογία αποτελεί τον καρπό ενός μεταφραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με στόχο τη μετάφραση σύγχρονης κυπριακής ποίησης από τα ελληνικά στα τουρκικά και από τα τουρκικά στα ελληνικά. Ποιητές από τις δύο κοινότητες κλήθηκαν να μεταφράσουν τη φωνή του «άλλου» στη δική τους γλώσσα, σε μια πράξη ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής και αμοιβαίας έμπνευσης.

Πρόκειται για μια έκδοση που υπερβαίνει τα γλωσσικά όρια και αναδεικνύει την ποίηση ως χώρο συνάντησης, συνύπαρξης και συνεργασίας. Οι λέξεις ταξιδεύουν από τη μία γλώσσα στην άλλη, διατηρώντας τη μοναδικότητά τους αλλά και αποκτώντας νέα ηχοχρώματα και νοηματικές αποχρώσεις.

Στην ανθολογία συμμετέχουν οι ποιητές:

Εμέλ Καγιά, Ουμίτ Ινάτσι, Ζενάν Σελτσιούκ, Χιουσεΐν Μπαχτζά, Ναφία Ακντενίζ, Τάμερ Οντζιούλ, Νεσιέ Γιασίν, Σαλαμίς Αυσίεγκιουλ Σιεντούγ, Ζεκί Αλί, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Ευγενία Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρα Βίκτωρος, Βάκης Λοϊζίδης, Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, Μάριος Γεωργίου, Λουκία Δ. Κωνσταντίνου, Άντρια Νικολάου, Αλάσιος – Δρ Ανδρέας Χρυσάνθου, Μαρία Ιωάννου και Μαρία Σιακάλλη.

Μια έκδοση που επιβεβαιώνει ότι η ποίηση μπορεί να γίνει γέφυρα — και ότι το «μαζί» δεν είναι μόνο τίτλος, αλλά πράξη.

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος: Τουρκοκύπριοι & Ελληνοκύπριοι ποιητές Μαζί / Kıbrıslı Türkler & Kıbrıslı Rumlar şairler birlikte

ISBN: 978-618-87936-5-1

Ημερομηνία έκδοσης: Φλεβάρης 2026

Γλώσσα: Τούρκικα / Ελληνικά

Τιμή με ΦΠΑ: 12,00 €

Αριθμός σελίδων: 64

Διαστάσεις: 17×24

Μακέτα εξωφύλλου: Αριάδνη Μιχαηλάρη