«Η Άγνωστη που μας μοιάζει»: Το πρώτο βιβλίο για την Τ/κ λογοτεχνία από Ε/κ συγγραφέα

Δημοσιεύθηκε 07.04.2026 14:27

Παρά τη γεωγραφική και πολιτική διαίρεση της Κύπρου, η λογοτεχνία των δύο κοινοτήτων συνομιλεί βαθύτερα απ’ όσο συχνά αναγνωρίζεται. Η Άγνωστη που μας μοιάζει είναι ένα δοκίμιο/μελέτη και μια πανοραμική χαρτογράφηση της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας, γραμμένη για το ελληνόφωνο κοινό, μέσα από το βλέμμα ενός Ελληνοκύπριου συγγραφέα και κριτικού. Ο Γιώργος Φράγκος προσεγγίζει ποιητές και πεζογράφους των τελευταίων δεκαετιών, αναδεικνύοντας όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου τους, αλλά και τις βαθιές συγγένειες που τους συνδέουν με την ελληνοκυπριακή λογοτεχνία.

Κοινά βιώματα, κοινό τοπίο, κοινή ιστορική εμπειρία και μια μοιρασμένη πατρίδα γεννούν μια λογοτεχνία οικεία και ταυτόχρονα ελάχιστα γνωστή. Μια λογοτεχνία ανθρωποκεντρική, κυπροκεντρική και βαθιά φιλειρηνική, που αντιστέκεται στον εθνικισμό και επιμένει στον διάλογο, την ενσυναίσθηση και την κοινή μνήμη.

Το βιβλίο παρουσιάζει 33 Τουρκοκύπριους λογοτέχνες —άντρες και γυναίκες— μέσα από 22 χωριστές εκδόσεις, εστιάζοντας κυρίως στις νεότερες γενιές και στις νεωτερικές φόρμες της ποίησης και της πεζογραφίας· ένα πολύτιμο εργαλείο για αναγνώστες, εκπαιδευτικούς και όσους ενδιαφέρονται για την κυπριακή λογοτεχνία και τις πολιτισμικές της διασταυρώσεις.

Η Άγνωστη που μας μοιάζει δεν είναι μόνο μια μελέτη· είναι μια πράξη αναγνώρισης και ένα άνοιγμα προς τον Άλλον που, τελικά, δεν είναι τόσο άλλος όσο νομίζαμε.

Το βιογραφικό του Γιώργου Φράγκου

O Γιώργος Φράγκος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1962. Εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές κατά τα μαθητικά του χρόνια. Tα χρόνια 1982-1988 σπούδασε στον κλάδο δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών της Μόσχας. Tο 1989 παρακολούθησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακά μαθήματα στην έδρα της λογοτεχνίας. Από το 1990 εργάζεται στη Λευκωσία ως δημοσιογράφος στον ημερήσιο Τύπο. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου για δυο δεκαετίες, και στις δύο τελευταίες θητείες του υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης. Διετέλεσε επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας. Από το 2016 εκλέγεται Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Ο Γ. Φράγκος, από το 1978 μέχρι το 2018, έχει εκδώσει συνολικά έξι ποιητικές συλλογές. Ποιήματά του δημοσιεύονται κατά καιρούς, ως επί το πλείστον, στα λογοτεχνικά περιοδικά Νέα Εποχή και Άνευ, ενώ έχει συμμετοχή και σε ορισμένες ποιητικές ανθολογίες. Εκτός από την ποίηση, ασχολείται με την κριτική λογοτεχνίας έχοντας εκδώσει δύο βιβλία, ενώ δημοσίευσε εκατοντάδες βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλα συναφή κριτικά σημειώματα - μελετήματα, κυρίως στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της Κύπρου. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τουρκικά, ισπανικά, ιταλικά, βουλγάρικα, σέρβικα και ρωσικά.

Κριτικές για το βιβλίο

Η Άγνωστη που μας μοιάζει ετοιμάστηκε με πολλή φροντίδα και αφοσίωση από τον Γιώργο Φράγκο, και συγκεντρώνει σημαντικά δείγματα από τα έργα εξίσου σημαντικών Τουρκοκυπρίων ποιητών και πεζογράφων. Ο συγγραφέας αυτού που βιβλίου –δημοσιογράφος, ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας– ανοίγει την κουρτίνα για να φανούν σε κοινή ελληνοκυπριακή αλλά και ευρύτερα ελληνική θέα, σημαντικά έργα της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας. Προσφέρει στους ελληνόφωνους αναγνώστες την ευχέρεια να κατανοήσουν τον ρόλο των λογοτεχνών στον αγώνα ολόκληρης της τ/κ κοινότητας κατά της διχοτόμησης. [Niyazi Kizilyürek].

Η Άγνωστη που μας μοιάζει, αποτελεί μια πολύ πολύτιμη προσπάθεια να αξιολογηθεί η κυπριακή λογοτεχνία ως σύνολο αντί να διαχωρίζεται σε ελληνική ή τουρκική. Ως τουρκόφωνος Κύπριος, είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στα ελληνικά μια λογοτεχνία που είναι το αντικείμενο της έρευνάς μου εδώ και πολύ καιρό. Εν κατακλείδι, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο Γιώργος Φράγκος […] έχει χειριστεί τα έργα των Τουρκοκυπρίων συγγραφέων που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά με ιδιαίτερη ευαισθησία, κατανόηση και βάθος. [Ahmet Yıkık].