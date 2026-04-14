Στον Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ το Βραβείο Κριτικών Ισπανίας για το «Θάνατος και ο Κηπουρός»

Δημοσιεύθηκε 14.04.2026 14:13

Το μυθιστόρημα «Θάνατος και ο Κηπουρός» του Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ απέσπασε το Βραβείο Κριτικών Ισπανίας για το Καλύτερο Ξένο Βιβλίο, ανακοίνωσε ο βουλγαρικός εκδοτικός οίκος Janet 45.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το “Θάνατος και ο Κηπουρός” του Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ κέρδισε το Βραβείο Κριτικών Ισπανίας για το Καλύτερο Ξένο Βιβλίο. Πρόκειται για την 70ή διοργάνωση ενός από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Ισπανίας. Είναι το μοναδικό βραβείο που απονέμεται σε έργα και στις τέσσερις επίσημες γλώσσες της Ισπανίας από επιτροπή 21 ανεξάρτητων λογοτεχνικών κριτικών», ανέφερε ο εκδοτικός οίκος σε ανακοίνωσή του.

Είναι η πρώτη φορά που ένα βουλγαρικό βιβλίο λαμβάνει αυτή τη διάκριση.

Η τελευταία αυτή σημαντική διάκριση για τον Γκοσποντίνοφ έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τη βράβευση του «Θάνατος και ο Κηπουρός» (σε μετάφραση της Μαρίας Βούτοβα) με το Μεγάλο Βραβείο Καλύτερου Μυθιστορήματος 2025, που απονέμεται από την Ισπανική Συνομοσπονδία Σωματείων και Ενώσεων Βιβλιοπωλών.

Ο ισπανικός εκδοτικός οίκος Impedimenta έγραψε στην ιστοσελίδα του: «Σήμερα γιορτάζουμε μια είδηση που μας γεμίζει χαρά: ο Γκεόργκι Γκοσποντίνοφ τιμήθηκε με το Βραβείο Κριτικών 2025 για το “Θάνατος και ο Κηπουρός”. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει έναν από τους πιο μοναδικούς, διορατικούς και απαραίτητους συγγραφείς της εποχής μας. Η λογοτεχνία του — λεπτή και βαθιά ανθρώπινη — εξερευνά τη μνήμη, το πέρασμα του χρόνου και την ευθραυστότητα της ύπαρξης. Στις σελίδες του, το προσωπικό γίνεται οικουμενικό, η νοσταλγία αποκτά νέες μορφές και η καθημερινότητα αποκαλύπτει απρόσμενο βάθος».

Μια ένατη έκδοση του μυθιστορήματος στην Ισπανία αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Από την κυκλοφορία του πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, το «Θάνατος και ο Κηπουρός» παραμένει μεταξύ των πιο περιζήτητων βιβλίων, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Janet 45.