Κυκλοφόρησαν τα «Κυπριακά Πεζογραφήματα» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 18:00

Τέσσερα πεζογραφήματα σε θεατρική συνθήκη, στην κυπριακή διάλεκτο, που συνθέτουν μια σύγχρονη δραματουργική κατάθεση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Σε μια εποχή όπου οι προσωπικές και συλλογικές συγκρούσεις αναζητούν φωνή, τα «Κυπριακά Πεζογραφήματα» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου μετατρέπουν την κοινωνική αγωνία σε πεζό θεατρικό λόγο.

Η συλλογή κυκλοφόρησε το 2025 σε αυτοέκδοση (ISBN: 978-9925-7919-8-9) και εκτείνεται σε 62 σελίδες. Περιλαμβάνει τέσσερα πεζογραφήματα σε θεατρική συνθήκη: «Ματζ̆ελλεμένες», «Χρόνος», «Α-Ψυχή» και «Η πάλη των στοισ̆ειών» εξερευνούν διαφορετικές ανθρώπινες εμπειρίες και σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς. Κάθε κείμενο προσεγγίζει ένα διακριτό πεδίο σύγκρουσης, προσωπικό ή συλλογικό, συγκροτώντας ένα ενιαίο δραματουργικό σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, οι «Ματζ̆ελλεμένες» θίγουν ζητήματα έμφυλης βίας και γυναικοκτονίας. Ο «Χρόνος» εστιάζεται στην θεματική της μνήμης και στις εσωτερικές συγκρούσεις του ανθρώπου. Η «Α-Ψυχή» πραγματεύεται την ψυχική υγεία και την αποξένωση. Και τέλος, στο κείμενο «Η πάλη των στοισ̆ειών», το φανταστικό λειτουργεί ως συμβολικό πεδίο σύγκρουσης των συναισθημάτων των ανθρώπων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο, το οποίο αγγίζει καθημερινά και οικεία ζητήματα, αναδεικνύοντας τη βιωμένη εμπειρία των προσώπων. Η ιδιόμορφη δομή δημιουργεί ζωντανές εικόνες, ο αναγνώστης βυθίζεται στην εμπειρία και συγχρόνως την βλέπει να εκτυλίσσεται μπροστά του.

Η έκδοση απευθύνεται σε κοινωνικά ευαισθητοποιημένους αναγνώστες που αναζητούν λογοτεχνικές φωνές με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, αποτελεί πρόσκληση προς νέους αναγνώστες να δοκιμάσουν μια διαφορετική μορφή γραφής και να προβληματιστούν μέσα από αυτήν. Η χρήση της κυπριακής διαλέκτου, κύριος τρόπος έκφρασης και διακριτό στοιχείο του συγγραφέα, λειτουργεί και ως πρόσκληση γνωριμίας με τη ζωντανή γλωσσική παράδοση.

«Πόψε, το παρελθόν μου, γιγάντια αγάλματα εσταθήκαν μπροστά μου. Στέκω μανιχός μου στο δωμάτιο. Ίνταλως εβρέθηκαν τόσες σκιές να περπατούν; Έσ̆εις τη μνήμη για παιχνίδι σου τζ̆αι με τζ̆είνην παιδεύκεις, μοναξιά. Τα πρόσωπα του παρελθόντος ζωντανεύκουν τούτες τες παράξενες, έντονες στιγμές που η ψυσ̆ή δεν ήταν μόνη. Έναν μιτσίν θέατρο σκιών στήνεις πάνω στους άσπρους τοίχους της φυλακής μου, γυρεύκεις να ανοίξεις τες πληγές μου ξανά, με τζ̆είνον το άρρωστό σου γέλιο.» - Απόσπασμα από το «Χρόνος» .

Στοιχεία έκδοσης

Τίτλος: Κυπριακά Πεζογραφήματα

Συγγραφέας: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Έτος έκδοσης: 2025

Έκδοση: Αυτοέκδοση

Σελίδες: 62

ISBN: 978-9925-7919-8-9

Επιμέλεια κειμένων: Δανάη Θεοχαρίδου

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Στέφανη Ερμογενίδου

Σχεδιασμός έκδοσης: Μάριος Κουρουφέξης

Διάθεση

Τα «Κυπριακά Πεζογραφήματα» διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγγραφέα: https://www.gpapakon.com/books

Είναι, επίσης, διαθέσιμα στον καλλιτεχνικό χώρο Nestopia και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι Κύπριος ποιητής, συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας, του οποίου το έργο συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία. Έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία, ανάμεσά τους τα Καρδκιά μου μίλα σιγανά (Εκδόσεις Αλμύρα), Ηλιοβούττημα, Χρώματα και Κυπριακά Πεζογραφήματα στα κυπριακά, καθώς και τις μεταφρασμένες συλλογές Ημιτελές (Εκδόσεις Αλμύρα) και Σκιές στο Σκοτάδι (Εκδόσεις Όγδοο) στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Τα έργα του πραγματεύονται θέματα ταυτότητας, ανθρώπινων σχέσεων και ύπαρξης μέσα σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

Μέσα από τη δράση Ιστορίες Γραφομηχανής εμπλέκει το κοινό στη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής με τη χρήση γραφομηχανής, γεγονός που οδήγησε και σε έκδοση ιστοριών που γράφτηκαν στους δρόμους του φεστιβάλ Animafest.

Στο θέατρο έχει παρουσιάσει έργα όπως το Α-Ψυχή (2023), τη θεατρική συναυλία Χρώματα (2023 - 24), Φλατ Παπούτσια (2025) και τη θεατρική συναυλία Σ̆σιός (2025), επηρεασμένα από τοπικές και διεθνείς κοινωνικές και πολιτικές θεματικές. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

