Νέο άλμπουμ για τους Laibach - Μια αυστηρή κριτική στην τυποποίηση της μουσικής

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 20:44

Το άλμπουμ, το πρώτο του συγκροτήματος με πρωτότυπη μουσική από το Spectre του 2014 περιλαμβάνει δέκα νέα τραγούδια που εφιστούν την προσοχή στην τυποποίηση της μουσικής και την εξαφάνιση της δημιουργίας.

Με τίτλο Musick, το άλμπουμ ηλεκτρονικής ποπ προσφέρει μια κριτική στη σημερινή εποχή της διαστρεβλωμένης πραγματικότητας και της μίμησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αντλώντας επιρροές από την K-pop, τη J-pop και την Eurodance της δεκαετίας του '90.

Το ομότιτλο τραγούδι Musick και το Allgorythm έχουν ήδη κυκλοφορήσει ως singles και τα δύο με τη συμμετοχή της τραγουδίστριας από τη Γκάνα Wiyaala. Άλλες συνεργασίες στο άλμπουμ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την 1η Μαΐου μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Mute Records, περιλαμβάνουν τους Donna Marina Martensson και Richard X.

Σε εκδήλωση πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ στη Λιουμπλιάνα οι Laibach ανακοίνωσαν επίσης ευρωπαϊκή περιοδεία που θα ξεκινήσει από το Γκρατς της Αυστρίας στις 18 Μαΐου και θα περιλαμβάνει περίπου 60 συναυλίες.

«Καταρρέει η μουσική βιομηχανία»

Τα μέλη του συγκροτήματος Ίβαν Νόβακ και Λούκα Γιάμνικ δήλωσαν ότι ο τίτλος του άλμπουμ αντανακλά μια διττότητα: έναν υπερκορεσμό, το να έχεις «μπουχτίσει από τη μουσική» σε μια εποχή όπου οι αλγόριθμοι υπαγορεύουν την αντίληψη και τη διανομή της και η δημιουργία της αναλαμβάνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η ίδια η μουσική βιομηχανία καταρρέει κατά κάποιο τρόπο.

Όπως εξήγησε ο Νόβακ, οι Laibach σχηματίστηκαν το 1980, σε μια διαφορετική εποχή. Η τελευταία τους κυκλοφορία, ωστόσο, έρχεται σε μια εποχή που οι πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης κλείνουν συμφωνίες με μεγάλες μουσικές δισκογραφικές εταιρείες, κάτι που θα επιτρέψει στην Τεχνητή Νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τραγούδια για εκπαίδευση και δημιουργία περιεχομένου.

Οι συνέπειες θα είναι πολύπλευρες και μπορεί να οδηγήσουν σε δυσανάλογη επιρροή των «μεγάλων παικτών» στο μέλλον της μουσικής, να αποκλείσουν ανεξάρτητους δημιουργούς από την υποδομή και τη διανομή, να τυποποιήσουν την αισθητική και κατά κάποιο τρόπο να περιορίσουν το εύρος της δημιουργικότητας.

«Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς περισσότερη μουσική, αλλά περισσότερη ίδια μουσική» είπε.

«Κάθε αντίγραφο είναι ισοδύναμο με το πρωτότυπο»

Οι Laibach δεν πίστεψαν ποτέ στην πρωτοτυπία στη μουσική ή την τέχνη, απορρίπτοντας την ίδια την έννοια της δημιουργικότητας και ισχυριζόμενοι ότι κάθε αντίγραφο είναι ισοδύναμο με το πρωτότυπο, όποιο κι αν είναι αυτό. Από την αρχή, άντλησαν στοιχεία από άλλες μουσικές και ιστορικές τέχνες, «τις ανέφεραν συνειδητά και "έκλεψαν" - ή τουλάχιστον δανείστηκαν - από αυτές όπου ήταν δυνατόν».

«Αλλά τότε, ήταν μια ρομαντική προσπάθεια - ή μάλλον, μια σκόπιμη, εννοιολογική και προκλητική καλλιτεχνική χειρονομία. Σήμερα, στην ψηφιακή εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει γίνει ο κανόνας - ή μάλλον, η αρχή που διέπει τη συνολική λειτουργία του συστήματος» σημείωσε.

