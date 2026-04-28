Το Linger ζει ακόμα: γιατί το ιρλανδικό συγκρότημα Cranberries συναρπάζει νέες γενιές

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 14:47

Το Linger του ιρλανδικού συγκροτήματος γίνεται viral καθώς οι νέοι στρέφονται στον νοσταλγικό ήχο των 90s

Όταν η Ντολόρες Ο’Ριόρνταν ήταν δεκαεπτά χρονών, μοιράστηκε το πρώτο της φιλί με έναν άνδρα, στη μέση της πίστας.

Φουσκωμένη από τη μαγεία και το δράμα των εφηβικών ορμονών, ήταν μια στιγμή που η αείμνηστη Ιρλανδή τραγουδοποιός θα ήθελε να κρατήσει για πάντα.

Αυτό το συναίσθημα την ενέπνευσε να γράψει αυτό που, το 1993, θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των The Cranberries.

«Μέχρι τότε πάντα πίστευα ότι το να βάζεις γλώσσες σε στόματα ήταν αηδιαστικό, αλλά όταν εκείνος μου έδωσε το πρώτο μου κανονικό φιλί, πράγματι “έπρεπε να το αφήσω να κρατήσει”», είχε πει η Ο’Ριόρνταν σε συνέντευξή της στους The Irish Times.

«Δεν κρατιόμουν να τον ξαναδώ. Αλλά στο επόμενο ντίσκο πέρασε δίπλα μου σαν να μην υπάρχω και ζήτησε από τη φίλη μου να χορέψουν. Καταστράφηκα. Όλοι είδαν να με παρατούν, δημόσια, μέσα στο ντίσκο. Όλα είναι τόσο δραματικά όταν είσαι 17, οπότε τα έριξα όλα μέσα στο τραγούδι.»

Τα τελευταία χρόνια, το «Linger» γνωρίζει μεγάλη αναβίωση στις νεότερες γενιές· έχει χρησιμοποιηθεί ως ήχος στο TikTok πάνω από 240 χιλιάδες φορές. Έχει επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το Love Story και το The Summer I Turned Pretty, συνήθως για να αποδώσει τις εύθραυστες επιθυμίες και το αγχώδες σφίξιμο του πρώτου έρωτα.

Έχουν γίνει επίσης αμέτρητα remix, με τη Μεξικανή τραγουδίστρια Bratty να είναι η πιο πρόσφατη που μεταμορφώνει το κομμάτι, αυτή τη φορά με ένα spanglish ύφος.

Τι είναι όμως αυτό στο συγκεκριμένο τραγούδι που το κάνει να επιμένει στις ροές των κοινωνικών δικτύων μας και στις συλλογικές μας playlists;

Η δύναμη της νοσταλγίας για τα 90s

Αρκεί να ανοίξει κανείς την τηλεόραση ή να κάνει scroll στα social media για να διαπιστώσει ότι η νοσταλγία για τα 90s είναι παντού· από τα φαινομενικά ατελείωτα reboot δημοφιλών franchise μέχρι τα trends στο TikTok που ζητούν από τον κόσμο να μοιραστεί φωτογραφίες του από εκείνη τη δεκαετία.

Η ίδια μανία για τα 90s έχει κατακλύσει και τη μουσική, με το britpop συγκρότημα Oasis να γίνεται πρωτοσέλιδο με την περσινή του περιοδεία επανένωσης, και τα δεδομένα από τις πλατφόρμες streaming να δείχνουν ανοδική πορεία για νοσταλγικές επιτυχίες όπως τα «Iris» και «No Scrubs».

Παρότι οι τάσεις ανέκαθεν κινούνται σε κύκλους, η επιθυμία των νεότερων να βουτήξουν στο παρελθόν μοιάζει σήμερα πιο έντονη. Στην ψηφιακή εποχή, τα 90s εξακολουθούν να λειτουργούν ως γέφυρα προς πιο απλές εποχές, πριν το διαδίκτυο, τα social media και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) κατακλύσουν τα πάντα.

Το «Linger» συντονίζεται επίσης με το κλίμα της εποχής· οι τρυφερές του σκέψεις για τον ανεκπλήρωτο έρωτα αγγίζουν όσους νιώθουν εγκλωβισμένοι στο σύγχρονο ναρκοπέδιο του dating με situationships και ghosting.

Κάποιες φορές, ο καλύτερος τρόπος να το αντέξεις είναι να το εξιδανικεύσεις μέσα από ένα τραγούδι και να θυμίσεις στον εαυτό σου ότι ο χωρισμός είναι διαχρονικός, όσο κι αν σήμερα μοιάζει πιο περίπλοκος.

Ποιοι ήταν οι The Cranberries;

Το «Linger» ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψαν οι The Cranberries για το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?».

Αφού το κομμάτι επανεκδόθηκε το 1994, σκαρφάλωσε γρήγορα στις παγκόσμιες λίστες και έγινε ένα από τα τραγούδια-ορόσημο του εναλλακτικού ροκ της δεκαετίας.

Το συγκρότημα, που δημιουργήθηκε στο Λίμερικ το 1989, συνέχισε να κυκλοφορεί συνολικά οκτώ στούντιο άλμπουμ, με χαρακτηριστικές επιτυχίες τα «Zombie», «Dreams» και «Salvation». Διαλύθηκαν το 2018, μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας Ντολόρες Ο’Ριόρνταν σε ηλικία 46 ετών.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τρίτο τους άλμπουμ, «To the Faithful Departed», ενώ το συγκρότημα ανέβασε πρόσφατα και αδημοσίευτα αποσπάσματα από το αρχικό βιντεοκλίπ του «Linger».

Ο ονειρικός τους ήχος, διαποτισμένος από μια κελτική μελαγχολία και τη στοιχειωτική φωνή της Ο’Ριόρνταν, παραμένει ασυναγώνιστος, παρότι συνεχίζει να εμπνέει άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους οι Beach House, οι Florence + The Machine και η Taylor Swift, της οποίας τα singles «August» και «Beautiful Eyes» έχουν παρόμοια ατμόσφαιρα άυλης μελαγχολίας.

Και έτσι, ενώ άλλα απομεινάρια της νοσταλγίας των ’90s είναι καταδικασμένα να έρχονται και να φεύγουν, οι μελωδίες των The Cranberries μάλλον θα συνεχίσουν να μένουν μαζί μας, θολώνοντας τα βασανισμένα μας συναισθήματα σε στιγμές σαν κινηματογραφικό μοντάζ, μέχρι που ένα TikTok reel με κάποιο ανθρωπόμορφο φρούτο φτιαγμένο από AI μάς επαναφέρει απότομα στην πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από euronews.com και The Guardian