Πέθανε στα 89 ο Τόνι Γουίλσον, μέλος των Hot Chocolate και συνδημιουργός του «You Sexy Thing»

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 19:00

Ήταν συνιδρυτής, μπασίστας και βασικός συνθέτης του βρετανικού σόουλ συγκροτήματος Hot Chocolate, γνωστού για τα «Brother Louie» και «You Sexy Thing»

Ο Τόνι Γουίλσον, που ήταν κυρίως γνωστός ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του βρετανικού σόουλ συγκροτήματος Hot Chocolate, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η οικογένεια του Γουίλσον επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδοποιός και μπασίστας πέθανε την Παρασκευή (24 Απριλίου) στο σπίτι του στην Τρινιντάντ.

«Άφησε πίσω του πολλή μουσική... για πάντα και παντοτινά», έγραψε η κόρη του Γουίλσον στο Facebook. «Είμαι ευγνώμων που την Παρασκευή 17, κατά την ώρα της ενσυνείδητης συζήτησής μας, οδηγήθηκε στον Κύριο με κατανόηση. Λίγα πρωινά αργότερα ζήτησε προσευχές. Είπε ότι επρόκειτο να φύγει.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η γαλήνη που έχω προέρχεται από το ότι ξέρω πως η ψυχή του λυτρώθηκε. Είναι και αναπαύεται εν ειρήνη.»

Δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου.

Ο γιος του Γουίλσον, Ντάνι, ανάρτησε επίσης ένα μήνυμα στο Facebook, γράφοντας: «Τα λόγια δεν αρκούν για να αποδώσουν τον θαυμασμό που τρέφω για εκείνον ως άνθρωπο ούτε για την αφοσίωσή του στο να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, να ακουστούν τα τραγούδια που έγραφε.»

«Μόνο όταν η μητέρα μου έβγαλε από το συρτάρι κάποια παλιά ημερολόγιά του από το 1970 και το 1971 συνειδητοποίησα πόσο σκληρά είχε δουλέψει για να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο.»

Γεννημένος στην Τρινιντάντ, ο Γουίλσον ξεκίνησε την καριέρα του σε συγκροτήματα όπως οι The Flames, The Souvenirs και The Corduroys, προτού γνωρίσει τον Έρολ Μπράουν στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Οι δυο τους ίδρυσαν τους Hot Chocolate το 1968.

Οι Hot Chocolate είναι περισσότερο γνωστοί για τις παγκόσμιες επιτυχίες τους, όπως τα ‘Every 1’s A Winner’, ‘Brother Louie’, ‘You Could Have Been A Lady’, ‘Emma’ και, ίσως πιο γνωστό απ’ όλα, το ‘You Sexy Thing’ – ένα κομμάτι που γνώρισε νέα άνθηση στα τσαρτ μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 1997 The Full Monty. Το συγκρότημα ήταν το πρώτο, κατά κύριο λόγο μαύρο, βρετανικό γκρουπ που πέτυχε σημαντική επιτυχία στα αμερικανικά τσαρτ.

Ο Γουίλσον αποχώρησε από τους Hot Chocolate το 1975 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε δύο σόλο άλμπουμ, τα ‘I Like Your Style’ και ‘Catch One’.

Ο Μπράουν πέθανε το 2015, σε ηλικία 71 ετών.