Η Κυπριακή Μουσική ένωσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στα Εργαστήρια «Κυπρίων Ηχο-Ιστορίες ΙΙΙ»

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 12:45

Μετά τα δύο επιτυχημένα εργαστήρια της Επιλογής, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Μουσικό Σχήμα «Κάλεσμα» στον Λουβαρά, τα εργαστήρια «Κυπρίων Ηχο-Ιστορίες» επέστρεψαν, αυτή την φορά στο Πισσούρι, σε συνεργασία με τη Δικοινοτική Χορωδία "Λένα Μελανίδου" για την Ειρήνη στην Κύπρο.

Οι χορωδοί συναντήθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα 24/4/2026 και πέρασαν μαζί δύο ολόκληρες μέρες γεμάτες δημιουργία, πολλή μουσική και ευχάριστες στιγμές. Δυο μέρες που τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να πειραματιστούν με τον κόσμο του ήχου και να συνδιαμορφώσουν νέο, πρωτότυπο υλικό αξιοποιώντας ως κοινό έδαφος τη χορωδία, την παράδοση και το σύνολο.

Υπό την καθοδήγηση των μαέστρων Μιχάλη Γρηγορίου, Kursat Tilki και Γεωργίας Πολυνίκη οι 65 χορωδοί συμμετείχαν σε τρεις διαδοχικούς κύκλους εργαστηρίων, δουλεύοντας κυκλικά με τους τρεις μαέστρους. Ο κάθε μαέστρος έδωσε το δικό του στίγμα μέσα από τις δικές του τεχνικές και εμπειρίες, προσφέροντας την ευκαιρία στους χορωδούς να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας της χορωδιακής μουσικής, αξιοποιώντας την πολυφωνία και τον αυτοσχεδιασμό.

Η γλώσσα δεν αποτέλεσε σε καμία περίπτωση εμπόδιο στην συνεύρεση αυτή, που είχε ως έμπνευση και στο επίκεντρο της την κυπριακή παραδοσιακή μουσική. Τα τραγούδια που διδάχτηκαν προέρχονται από την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και συναντώνται τόσο στα κυπριακά ελληνικά όσο και στα τουρκικά, αποδεικνύοντας πως η παράδοση παραμένει ζωντανή και κοινή.

Σε ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, οι χορωδοί των δύο σχημάτων έζησαν μια πολύ όμορφη και πρωτόγνωρη εμπειρία. Γνωρίστηκαν, δημιούργησαν, και τραγούδησαν ο καθένας στη δική του γλώσσα αλλά και στην γλώσσα του άλλου, αποδεικνύοντας το αυτονόητο: Ότι η μουσική έχει τη δύναμη να λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, ομορφιάς και αρμονίας.

Ο ελεύθερος χρόνος στο συμπυκνωμένο πρόγραμμα των εργαστηρίων, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στον Πισσούρι, να συζητήσουν μεταξύ τους και να κάνουν νέους φίλους. Τα δε κοινά δείπνα εξελίχθηκαν αυθόρμητα σε κυπριακό γλέντι, επιβεβαιώνοντας ότι οι απλοί άνθρωποι αποζητούν την ειρήνη και την επανένωση του τόπου και του λαού μας.

Η συνέργεια αυτή μετατράπηκε σε ένα σπουδαίο ξεκίνημα μιας μελλοντικής ουσιαστικής συνεργασίας αφού οι επικεφαλής των δύο Χορωδιών, Τατιάνα Τσιέττη - Πρόεδρος της Επιλογής και Κώστας Χριστοδουλίδης – Πρόεδρος / Συντονιστής της Δικοινοτικής Χορωδίας δεσμεύτηκαν για συνέχιση της συνεργασίας, τόσο με την παρουσίαση του αποτελέσματος των εργαστηρίων όσο και με τον προγραμματισμό άλλων κοινών δράσεων.

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού)