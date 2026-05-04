Μαντόνα: Για πρώτη φορά στην καριέρα της σε νέο chart του Billboard

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 06:34
Η «βασίλισσα της ποπ» συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μακροχρόνια πορεία της στη μουσική.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, κινείται με άνεση ανάμεσα στην ποπ και την ηλεκτρονική dance μουσική, καταγράφοντας διαρκώς επιτυχίες στα charts.

Ωστόσο, μόλις τώρα καταφέρνει κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά. Να εμφανιστεί σε ένα νέο, υβριδικό chart που συνδυάζει αυτά τα δύο είδη μουσικής, στα οποία πρωταγωνιστεί επί σειρά ετών.

Το τραγούδι της «I Feel So Free», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ Confessions II, κάνει ντεμπούτο στο νέο chart Hot Dance/Pop Songs του Billboard, καταλαμβάνοντας τη θέση Νο. 12. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημιουργήθηκε μόλις το 2025.

Μαντόνα: Ντεμπούτο λίγο έξω από το Top 10

Στην ίδια λίστα, το κομμάτι «KGB» της ανερχόμενης τραγουδίστριας Adela ξεκινά μία θέση ψηλότερα, στο Νο. 11. Και τα δύο τραγούδια έχασαν οριακά την είσοδο στο Top 10.

Αν το συγκεκριμένο chart υπήρχε νωρίτερα, είναι πολύ πιθανό η Μαντόνα να συγκαταλεγόταν στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της ιστορίας του, δεδομένης της μακροχρόνιας επιρροής της στον συνδυασμό ποπ και dance.

Σύμφωνα με το Forbes, το συγκεκριμένο chart φαίνεται να «κυριαρχείται» σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες. Από τους 18 καλλιτέχνες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στη λίστα των 15 θέσεων, μόνο ένας είναι σόλο άνδρας: ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 9 με το «Aperture».

Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και το «New Religion» της Bebe Rexha σε συνεργασία με το συγκρότημα Faithless

Με πληροφορίες από Forbes

