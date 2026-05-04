Οι Rolling Stones... επιστρέφουν: Αποκάλυψαν τον τίτλο και το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ τους

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 11:03

Το ιστορικό συγκρότημα The Rolling Stones προαναγγέλλει το «Foreign Tongues» με αινιγματικές αναρτήσεις

Οι The Rolling Stones επιβεβαίωσαν τον τίτλο και το εξώφυλλο του νέου τους άλμπουμ μέσα από μια σειρά αινιγματικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντείνοντας την προσμονή των θαυμαστών τους παγκοσμίως.

Οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ δημοσίευσαν αποσπασματικές εικόνες, οι οποίες, όταν συνδυάζονται, αποκαλύπτουν ένα ενιαίο εξώφυλλο: ένα «κολάζ» όπου τα πρόσωπά τους συγχωνεύονται σε μία ενιαία μορφή. Στις εικόνες εμφανίζεται και ο τίτλος «Foreign Tongues», επιβεβαιώνοντας τις φήμες που είχαν ήδη κυκλοφορήσει μέσω teaser αφισών σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ και η Βαρσοβία.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, οι θαυμαστές έχουν ήδη αρχίσει να διατυπώνουν θεωρίες. Μία από αυτές συνδέεται με το πρόσφατο single Rough and Twisted, η τιμή του οποίου (£10,07) ερμηνεύτηκε ως πιθανή ένδειξη κυκλοφορίας στις 10 Ιουλίου.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε αρχικά με το ψευδώνυμο «Cockroaches», ένα όνομα που το συγκρότημα χρησιμοποιεί συχνά για μυστικές εμφανίσεις, πριν επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του λίγες ημέρες αργότερα.

Το «Foreign Tongues» θα αποτελέσει τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του Τσάρλι Γουότς και διαδέχεται το άλμπουμ Hackney Diamonds. Και σε αυτή την παραγωγή συμμετέχει ο γνωστός παραγωγός Άντριου Γουάτ.

Παρά τον ενθουσιασμό για νέα μουσική, οι πιθανότητες για περιοδεία παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναυλίες, ενώ προηγούμενα σχέδια για ευρωπαϊκή περιοδεία ακυρώθηκαν, εν μέρει λόγω προβλημάτων υγείας του Ρίτσαρντς.

