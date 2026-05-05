Υποψήφια για UPBEAT Best New Act η Nama Dama - Στην Επίδαυρο με τον ΘΟΚ

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 10:03

Με διεθνείς εμφανίσεις και τον δίσκο «Pagan Soul», η Nama Dama συνδυάζει τη μουσική της πορεία με τη συμμετοχή της στην παραγωγή «Ίων» του ΘΟΚ στην Επίδαυρο.

Υποψήφια για το βραβείο UPBEAT στην κατηγορία Best New Act είναι η Nama Dama, την ώρα που καταγράφει έντονη παρουσία σε μουσική και θέατρο. Μέσα στο 2025, εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στο Glastonbury Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυκλοφόρησε τον δίσκο της «Pagan Soul», με εννέα δικά της τραγούδια σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Οι εμφανίσεις της συνεχίστηκαν σε φεστιβάλ και showcases όπως το MeliTzaz, το Malvasia Festival και το PIN Conference. Παράλληλα, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Επίδαυρο με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, για την παραγωγή της αρχαίας τραγωδίας «Ίων».

Μέσα στο 2025 κατάφερε να εμφανιστεί ανάμεσα σε άλλα στο θρυλικό Glastonbury Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε τον δίσκο της «Pagan Soul» – εννέα δικά της τραγούδια σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Οι εμφανίσεις της συνεχίστηκαν σε φεστιβάλ και showcases όπως το MeliTzaz στο Λεωνίδιο, το Malvasia Festival στη Μονεμβασιά, το PIN Conference στα Σκόπια κ.α.

Όμως η δουλειά της Nama Dama έχει και μια άλλη σημαντική πτυχή. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς της ανήκει στο θέατρο. Ως σταθερή συνεργάτιδα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, φέτος ετοιμάζεται να ταξιδέψει μαζί του στην Επίδαυρο, όπου συνθέτει τη μουσική για την αρχαία τραγωδία Ίων, κάνει τη διδασκαλία, ενώ θα σταθεί και επί σκηνής ως μουσικός. Το έργο σκηνοθετεί ο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος και αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που ο ΘΟΚ στέλνει ολοκληρωτικά δική του παραγωγή στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

