Η Κύπρος αναδεικνύεται σε παγκόσμια φωνή ειρήνης από το μαγευτικό Δάσος Πλατρών

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 18:11

Το βράδυ της 9ης Μαΐου, στο φυσικό τοπίο των Πλατρών, η 9η Συμφωνία του Ludwig van Beethoven, διαχρονικό σύμβολο ειρήνης, ενότητας και αδελφοσύνης των λαών, ζωντανεύει μέσα από μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία.

Μέσα σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, όπου η σιωπή του δάσους παραχωρεί τη θέση της στη δύναμη της μουσικής, η Κύπρος φιλοξενεί το Athens Philharmonic International Peace Concert.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας και με τη στήριξη του American Medical Center και του Δρος Μαρίνου Σωτηρίου, Ιδρυτή του AMC, ο οποίος διαμόρφωσε το όραμα για μια διεθνή πολιτιστική παραγωγή υψηλού κύρους, με ισχυρό συμβολισμό και ουσιαστικό αποτύπωμα.

Το κονσέρτο υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Cyprus Music Festival Platres, με στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και να αναδείξει την Κύπρο ως σημείο αναφοράς για υψηλού επιπέδου πολιτιστικές διοργανώσεις.

Το κονσέρτο τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη διεθνή του σημασία.

Το βράδυ της 9ης Μαΐου, στο φυσικό τοπίο των Πλατρών, η 9η Συμφωνία του Ludwig van Beethoven, διαχρονικό σύμβολο ειρήνης, ενότητας και αδελφοσύνης των λαών, ζωντανεύει μέσα από μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία.

Την ερμηνεία της 9ης Συμφωνίας αναλαμβάνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης Μαέστρου Γιάννη Χατζηλοΐζου, σε μια συναυλία που συνδυάζει καλλιτεχνική αρτιότητα και εκφραστική δύναμη, αποδίδοντας το έργο με την ένταση και το μεγαλείο που το καθιστούν διαχρονικό σύμβολο των μεγάλων διεθνών μουσικών σκηνών.

Με ζωντανή μετάδοση μέσω του δικτύου της European Broadcasting Union (EBU), η Κύπρος θα ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, προσεγγίζοντας ένα δυνητικό κοινό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο θεατές. Η διεθνής αυτή προβολή αναδεικνύει την καλλιτεχνική δυναμική της παραγωγής, ενώ παράλληλα προβάλλει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου.

Πέρα από την καλλιτεχνική της διάσταση, η διοργάνωση αποτελεί μια ουσιαστική πράξη πολιτιστικής διπλωματίας. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της ως σημείο συνάντησης πολιτισμών, προάγοντας τις αξίες της ειρήνης, του διαλόγου και της συνεργασίας.

Η επιλογή της 9ης Συμφωνίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με τις αξίες της Ευρώπης και την έννοια της ενότητας, προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη συναυλία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών της Ημέρας της Ευρώπης.

Στις 9 Μαΐου, το Δάσος Πλατρών μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή πολιτισμού και συμβολισμού, όπου η μουσική υπερβαίνει σύνορα και γίνεται η παγκόσμια φωνή της ειρήνης, ενώνοντας λαούς και πολιτισμούς μέσα από ένα κοινό μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

To Athens Philharmonic International Peace Concert 2026 πραγματοποιείταιμε την πολύτιμη στήριξη των: Principal Supporting Partner: American Medical Center | Presented By: Bang & Olufsen | Supporting Partners: ASBIS, Skylink, Bank of Cyprus, Heinrich Schoeller Foundation, AMARA Hotel, Mediterranean Beach Hotel, Sawa Realty, Tango, Exness, Azura, Freedom24Alphamega | Media Parter: ALPHA TV Cyprus





