«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»|Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη μουσική- Αυτές οι ομάδες θα λάβουν επιχορήγηση (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 10:12

Στο φετινό Σχέδιο υποβλήθηκαν συνολικά 104 αιτήσεις, 83 από Φορείς και 21 από Ομάδες Φυσικών Προσώπων. Από αυτές, 19 κρίθηκαν άκυρες, ενώ 85 αιτήσεις έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδων και κρίθηκαν επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων για Ανάπτυξη της Μουσικής του Προγράμματος Πολιτισμός ΙΙΙ (2026-2030).

Σκοπός του Σχεδίου είναι η στοχευμένη στήριξη φορέων και ομάδων φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής, για την υλοποίηση αξιόλογων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην προβολή και ανάπτυξη της μουσικής, στην ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και στη στήριξη της κινητικότητας των μουσικών δημιουργών και των έργων τους.

Εξαιτίας της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, χρηματοδοτούνται οι 49 πρώτες αιτήσεις στον Πίνακα Κατάταξης (46 Φορείς και 3 Ομάδες Φυσικών Προσώπων), με συνολικό ποσό €539.061,76.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Σχεδίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δραστηριότητα στον Πίνακα Κατάταξης. Σημειώνεται ότι όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για την απόφαση που αφορά την αίτησή τους.

Ο Πίνακας με τις δραστηριότητες που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση στον Τομέα της Μουσικής για το 2026 παρατίθεται πιο κάτω.