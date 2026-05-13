Διεθνής διάκριση για τον συνθέτη Άντη Σκορδή

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 11:20

Με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη γέννηση του Jaume Padrós Montoriol, η Acord Edicions, σε συνεργασία με το Festival Mixtur, ανακοίνωσε για το 2026 τον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Ακορντεόν Jaume Padrós, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και διάδοσης νέων έργων για ακορντεόν, καθώς και την ανάδειξη και την ανάδειξη της μουσικής του κληρονομιάς.

Η ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση ήταν αξιοσημείωτη, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς την ποιότητα των προτάσεων που ελήφθησαν. Σε αυτή την έκδοση, συμμετείχαν συνολικά 218 συνθέτες από 48 εθνικότητες. Το υψηλό επίπεδο των αιτήσεων έκανε την επιλογή της κριτικής επιτροπής ιδιαίτερα απαιτητική. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους Víctor Estapé, Mateja Zenzerovic και το Festival Mixtur, εκπροσωπούμενο από τους Oliver Rappoport και Oriol Saladrigues.

Μετά από μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή συμφώνησε να επιλέξει τον Κύπριο συνθέτη Άντη Σκορδή στην Κατηγορία Α. Το βραβείο περιλαμβάνει την ανάθεση για μια νέα σύνθεση η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Mixtur 2026 και στη συνέχεια θα εκδοθεί από τις εκδόσεις Acord.

Ο Άντης Σκορδής είναι συνθέτης σύγχρονης μουσικής, με εργογραφία που συμπεριλαμβάνει περισσότερα από 90 έργα (όπερες, συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, κομμάτια Γκάμελαν, καθώς και μουσική για θέατρο και για χορό). Τα έργα του έχουν ερμηνευτεί παγκοσμίως σε συναυλίες και φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής και έχει λάβει διακρίσεις όπως το Buma Toonzetters Prize, το Berlin Opera Prize, το Black Pencil Prize, το Fedora prize, το πρώτο βραβείο για συνθεση για ορχήστρα από τη Συμφωνική ορχήστρα Κύπρου, το βραβείο σύνθεσης για Κουιντέτο πιάνου στη Κορέα και άλλα.