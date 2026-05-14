Η 9η Συμφωνία του Beethoven αντήχησε στις Πλάτρες μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα ειρήνης

Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 13:10

Την 9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης, στο μαγευτικό δάσος των Πλατρών, το Athens Philharmonic International Peace Concert ανέδειξε τη μεγαλοπρέπεια της 9ης Συμφωνίας του Ludwig van Beethoven, μέσα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ισχυρού συμβολισμού.

Το κονσέρτο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δρος Μαρίνου Σωτηρίου, Ιδρυτή του American Medical Center, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης του Κέντρου. Την υλοποίηση του ανέλαβε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Cyprus Music Festival Platres, με όραμα την καθιέρωσή του ως διεθνούς πολιτιστικού θεσμού για την ανάδειξη της Κύπρου σε σημείο αναφοράς για διοργανώσεις υψηλού καλλιτεχνικού κύρους. Το κονσέρτο παρουσιάστηκε από την Bang & Olufsen, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας υψηλής αισθητικής και κορυφαίας ποιότητας ήχου για το κοινό της βραδιάς.

«Για το American Medical Center, η υγεία, ο πολιτισμός και η κοινωνική προσφορά συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους. Αυτή η πεποίθηση αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία ενός θεσμού που προβάλλει την Κύπρο σε ολόκληρο τον κόσμο ως χώρα που μπορεί να παράγει πολιτισμό υψηλού επιπέδου. Με αυτόν τον στόχο δημιουργήθηκε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Cyprus Music Festival Platres, ως μια σταθερή πολιτιστική πλατφόρμα διεθνών προδιαγραφών, που θα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία, θα ενισχύει την πολιτιστική κουλτούρα της Κύπρου και θα αναπτύσσει σημαντικές συνεργασίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Η μουσική, ιδιαίτερα όταν συναντά τη φύση, αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση, συνδέοντας την πνευματική υγεία με την ηρεμία και την ανθρώπινη εμπειρία. Επιδίωξή μας, είναι να εξελιχθεί ο θεσμός σε έναν ζωντανό τόπο συνάντησης μουσικής, πολιτισμού και φύσης, φιλοξενώντας στο μέλλον και άλλες μεγάλες διοργανώσεις κλασικής μουσικής και τζαζ, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό», ανέφερε ο Δρ Μαρίνος Σωτηρίου υπογραμμίζοντας τον μακρόπνοο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε την Κύπρο ως έναν τόπο που μπορεί να φιλοξενεί κορυφαίες πολιτιστικές συμπράξεις παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Κάτω από τον έναστρο ουρανό των Πλατρών, μέσα στη γαλήνη του δάσους και τον αχλό του Τροόδους, η εμβληματική «Ωδή στη Χαρά» του Beethoven αντήχησε με ένταση και συναισθηματικό βάθος, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης και της ανθρώπινης συνύπαρξης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης Μαέστρου Γιάννη Χατζηλοΐζου, ερμήνευσε έργα υψηλής μουσικής αρτιότητας και εκφραστικής δύναμης, με τη συμμετοχή καταξιωμένων σολίστ και χορωδών.

Η επιλογή των Πλατρών προσέδωσε στο κονσέρτο μια ατμόσφαιρα σπάνιας αρμονίας. Η θαλερή παρουσία του δάσους, η καθαρότητα της νύχτας και η αίσθηση απομάκρυνσης από κάθε θορυβώδη πραγματικότητα δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για μια βραδιά λυρικής έκφρασης.

Με ζωντανή μετάδοση μέσω του δικτύου της European Broadcasting Union (EBU), το Athens Philharmonic International Peace Concert μετέφερε εικόνες από την Κύπρο σε τηλεοπτικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, προσεγγίζοντας δυνητικά περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διεθνής αυτή προβολή ανέδειξε τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα πολιτισμού και, παράλληλα, πρόβαλε την καλλιτεχνική δυναμική της παραγωγής, καθώς και τη μοναδική φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου.

Το κονσέρτο πραγματοποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή και στήριξη οργανισμών και εταιρειών: Principal Supporting Partner: American Medical Center Presented By: Bang & Olufsen. Official VIP Aviation Services Partner: Skylink. Official Supporting Partners: ASBIS, Bank of Cyprus, Heinrich Schoeller Foundation, Sawa Realty, Tango, Exness, Azura, Freedom24, Alphamega. Official Patrons: ECM Partners, payabl. Official VIP Hotel Partners: AMARA Hotel, Mediterranean Beach Hotel, Four Seasons Hotel, Amathus Beach Hotel, St Raphael Resort, Ajax Hotel, New Helvetia Hotel.