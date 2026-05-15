Απονομή στην Μ. Φαραντούρη του Μεταλλίου Εξαίρετης Προσφοράς Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 11:20

Η απονομή του Μετάλλιου στην Μαρία Φαραντούρη έγινε την Πέμπτη, στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, στο πλαίσιο συναυλίας-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη

Η τιμητική διάκριση, εκφράζει και αντανακλά, με διαχρονική διάσταση, τον σεβασμό, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού, στον άνθρωπο Μαρία Φαραντούρη, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου απονέμωντας στην Ελληνίδα αηδό το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.

.Η Υπουργός Παιδείας σημειώνοντας ότι η συναυλία αποτελεί μεγάλη καλλιτεχνική στιγμή πολιτισμού και ιστορικής συνέχειας για ολόκληρο τον Ελληνισμό καλωσόρισε την κ.Φαραντούρη στην Κύπρο.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε περαιτέρω ότι απένημε το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως δείγμα εκτίμησης, τιμής και ευγνωμοσύνης για τη σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή της κ. Φαραντούρη, για την πηγαία αγάπη της για την Κύπρο, για την διαχρονική συμβολή της στην πνευματική ελληνική δημιουργία.

"Είστε μια φωνή με συνείδηση, μια παρουσία που υπηρετεί τον πολιτισμό με ήθος, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά και μια γυναίκα που έδωσε φωνή στην ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη", είπε η κ. Μιχαηλίδου στην τιμώμενη.

Επίσης μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας είπε στην κ. Φαραντούρη πως η βιογραφία της απέδειξε ότι ο πολιτισμός κυοφορεί και αναδεικνύει αξίες και πως τι η φωνή της μουσικής μπορεί να αφήσει τη σφραγίδα της στις ψυχές των λαών.