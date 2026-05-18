Η Μαρία Φαραντούρη μάγεψε το κοινό στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 18.05.2026 12:21

Οι συναυλίες «ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ» με την σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και τη Συμφωνική Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Μύρωνα Μιχαηλίδη μάγεψαν το κοινό που κατέκλυσε το Θέατρο Παλλάς στις 14 και 15 Μαΐου 2026.

Η εμβληματική ερμηνεύτρια του Μίκη Θεοδωράκη, χάρισε δύο συγκλονιστικές μουσικές βραδιές με τραγούδια από τα τελευταία έργα του μεγάλου συνθέτη, από τον κύκλο «Οδύσσεια» σε ποίηση Κώστα Καρτελιά, καθώς και αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια του. Όλα τα τραγούδια παρουσιάστηκαν στις εξαίρετες ενορχηστρώσεις των διακεκριμένων μουσικών Αντώνη Σουσάμογλου και Λάζαρου Τσαβδαρίδη, οι οποίοι ήταν παρόντες στις συναυλίες. Η ορχήστρα, επίσης, παρουσίασε και τη δημοφιλή συμφωνική σουίτα «Το Καρναβάλι» του Μίκη Θεοδωράκη, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα συμφωνικά του έργα διεθνώς.

Τις συναυλίες τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Α.Κ.Ε.Λ. κ. Γιώργος Λουκαΐδης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού κ. Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ. Θανάσης Τσώκος, καθώς και ο Πρόεδρος κ. Γαστών Χατζηαναστασίου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συναυλιών, το κοινό βίωσε μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία, πλημμυρισμένη από συγκίνηση, ψυχική ανάταση, τρυφερότητα και νοσταλγία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του με δυνατό, παρατεταμένο χειροκρότημα και θερμές επευφημίες.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της πρεμιέρας αποτέλεσε η απονομή στην κυρία Φαραντούρη του Μεταλλίου Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, ως αναγνώριση της σπουδαίας καλλιτεχνικής της διαδρομής και της διαχρονικής συμβολής της στην ελληνική πνευματική δημιουργία. Η κυρία Φαραντούρη εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Πολιτεία για την εξαιρετική αυτή τιμή.

Οι συναυλίες σηματοδότησαν επίσης την πρώτη επίσημη εμφάνιση του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Ορχήστρας, Μύρωνα Μιχαηλίδη, στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Στον χαιρετισμό της, η Μαρία Φαραντούρη εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητά της ότι το κοινό της Κύπρου μπορεί να αναμένει πολλά από τη νέα αυτή καλλιτεχνική πορεία, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του κ. Μιχαηλίδη στη διάδοση της κλασικής μουσικής στο ευρύ κοινό.

Για το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η συνεργασία με τη Μαρία Φαραντούρη και η θερμότατη ανταπόκριση του κοινού αποτελούν πηγή μεγάλης χαράς και ικανοποίησης. Η «ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ» ήταν μόνο η αρχή μιας νέας, δυναμικής πορείας, με ένα αισθητά ανανεωμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ακόμη περισσότερες μαγικές βραδιές για το κοινό της Κύπρου.