«A City Tour by Flute and Piano» στο Κυπριακό Οινομουσείο

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 16:44

Η σειρά συναυλιών μουσικής δωματίιουι Commandaria Orchestra & Friends του Κυπριακού Οινομουσείου παρουσιάζει τη συναυλία A City Tour by Flute and Piano, με τον φλαουτίστα Florian Rabe και την πιανίστα Birgitta Birchall, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Η συναυλία προσκαλεί το κοινό σε μια μουσική περιήγηση με φλάουτο και πιάνο, με αφετηρία την Ευρώπη και μια απρόσμενη στάση στους ρυθμούς και τα χρώματα της Νότιας Αμερικής. Μέσα από τον διάλογο των δύο οργάνων, το πρόγραμμα περνά από πόλεις, εποχές και διαφορετικές μουσικές διαθέσεις, συνδυάζοντας αγαπημένα έργα με ξεχωριστές μουσικές επιλογές.

Από τον τρυφερό λυρισμό του Franz Schubert και την κλασική κομψότητα του Wolfgang Amadeus Mozart, μέχρι τα ζωντανά χρώματα του Pablo de Sarasate, η βραδιά υπόσχεται ένα πρόγραμμα γεμάτο χάρη, ευαισθησία και μουσική ανακάλυψη. Έργα των Benjamin Godard, Philippe Gaubert και Pál Járdányi συμπληρώνουν τη διαδρομή, προσθέτοντας διαφορετικές αποχρώσεις σε μια περιήγηση γεμάτη μελωδία, ρυθμό και ατμόσφαιρα.

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον του Κυπριακού Οινομουσείου, η συναυλία προσφέρει μια ζεστή και προσεγμένη πολιτιστική εμπειρία, εκεί όπου η μουσική, η ιστορία και η φιλοξενία συναντιούνται. Η ατμόσφαιρα δημιουργεί το ιδανικό πλαίσιο για μια βραδιά μουσικής δωματίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να σταματήσει για λίγο, να ακούσει και να απολαύσει τη δύναμη της ζωντανής μουσικής.

Η βραδιά έχει και έναν ουσιαστικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι μουσικοί θα διαθέσουν τα έσοδά τους στο Room of Hope, μέσω του Cyprus International Women of Today, στηρίζοντας ευάλωτα παιδιά και οικογένειες στην Κύπρο. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Cyprus International Women of Today, ενώνοντας τη μουσική με την κοινωνική προσφορά και την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Οι Florian Rabe και Birgitta Birchall είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο κοινό του Κυπριακού Οινομουσείου, καθώς έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα στη σειρά συναυλιών Commandaria Orchestra & Friends. Η επιστροφή τους στο Οινομουσείο συνεχίζει μια ουσιαστική καλλιτεχνική σχέση, βασισμένη στη μουσική δωματίου, στη συνεργασία και στην παρουσίαση ποιοτικών ζωντανών συναυλιών σε έναν φιλόξενο πολιτιστικό χώρο.

Η Birgitta Birchall αποφοίτησε από το Ωδείο και το Πανεπιστήμιο του Gothenburg στη Σουηδία. Έχει δραστηριοποιηθεί στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μουσικός, με εμφανίσεις ως σολίστ και σε σύνολα στο πιάνο, το εκκλησιαστικό όργανο και το τσέμπαλο. Η εκπαίδευσή της περιλαμβάνει επίσης σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της Νίκαις με τον οργανίστα Pierre Cochereau, καθώς και συμμετοχή σε σειρά μπαρόκ συναυλιών με τον ομποΐστα Malcolm Messiter.

Ο Florian Rabe σπούδασε φλάουτο στη Γερμανία και για πολλά χρόνια συνεργάστηκε με ορχήστρες στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν επικεντρωθεί στη μουσική δωματίου. Έχει εμφανιστεί τόσο ως σολίστ όσο και ως μέλος συνόλων σε ευρύ ρεπερτόριο. Από το 2019, που ζει στην Κύπρο, εμφανίζεται τακτικά σε προγράμματα μπαρόκ μουσικής ως μέλος του FluBoe Trio, καθώς και σε συναυλίες μουσικής δωματίου στο Κυπριακό Οινομουσείο μαζί με την Birgitta Birchall.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο, 23 Μαΐου 2026

Ώρα: 19.00

Χώρος: Κυπριακό Οινομουσείο, Ερήμη, Δήμος Κουρίου, Λεμεσός

Εισιτήρια: €15

Ταμείο / Περισσότερες πληροφορίες: 25873808 / 99907636 / https://cypruswinemuseum.com/a-city-tour-by-flute-and-piano/

Online αγορά εισιτηρίων: www.cypruswinemuseum.com

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη αγορτά εισιτηρίων.