Η Κύπρος στο Montreux: Οι Nabuma στους Top 10 του κόσμου

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 10:09

Το κυπριακό R&B/neo-soul συγκρότημα Nabuma κατάφερε αυτό που κανένα κυπριακό συγκρότημα δεν είχε κάνει ποτέ: να διεκδικεί θέση στη σκηνή του Montreux Jazz Festival και χρειάζεται την ψήφο σου.

Υπάρχουν στιγμές που η μουσική ενός τόπου ξεπερνά τα σύνορά του και γίνεται κάτι παραπάνω. Αυτές οι μέρες, το κυπριακό alternative R&B και neo-soul συγκρότημα Nabuma βρίσκεται μπροστά σε ακριβώς μια τέτοια στιγμή: έχει επιλεγεί ανάμεσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα παγκοσμίως για να διεκδικήσει θέση στη σκηνή του Montreux Jazz Festival 2026 στην Ελβετία.

Ένα φεστιβάλ που έγραψε ιστορία

Το Montreux Jazz Festival δεν είναι απλώς ένα ακόμη φεστιβάλ στη λίστα. Ιδρύθηκε το 1967 από τον ClaudeNobs στις όχθες της λίμνης της Γενεύης και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς και αναγνωρισμένους μουσικούς θεσμούς του πλανήτη. Για πάνω από έξι δεκαετίες, οι σκηνές του έχουν φιλοξενήσει μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές υπογραφές της ιστορίας: Miles Davis, Nina Simone, DavidBowie, Prince, Carlos Santana, BB King, Ella Fitzgerald και δεκάδες άλλοι θρύλοι έχουν εμφανιστεί εκεί.

Το φεστιβάλ δεν απευθύνεται μόνο στον jazz χώρο, έχει αγκαλιάσει κάθε είδος μουσικής που αξίζει να ακουστεί: rock, soul, funk, blues, pop, electronic. Αυτό που το διακρίνει είναι η αδιαπραγμάτευτη αισθητική ποιότητα και η αναγνώρισή του ως ένα από τα λίγα φεστιβάλ στον κόσμο που μπορεί κυριολεκτικά να αλλάξει μια καριέρα. Η εγγραφή στο αρχείο UNESCO το 2013 σφραγίζει τη θέση του ως πολιτιστική κληρονομιά ανθρωπότητας.

«Μια εμφάνιση στο Montreux δεν σημαίνει μόνο μουσική. Σημαίνει ότι ο κόσμος σε ακούει.», η σημασία της στιγμής για τους Nabuma

Οι Nabuma και το «Tapedeck»

Οι Nabuma είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της ανεξάρτητης κυπριακής μουσικής σκηνής. Ο ήχος τους, alternative R&B και neo-soul με ατμοσφαιρικές υφές και συναισθηματικό βάθος, ξεφεύγει από κάθε εγχώρια στερεοτυπία και μιλά μια γλώσσα καθολική. Το άλμπουμ τους «Tapedeck» αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μουσική δήλωση τους: μια δουλειά που δείχνει ότι η Κύπρος έχει πολλά παραπάνω να πει από όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα εκτός συνόρων.

Το γεγονός ότι ένα ανεξάρτητο, αυτοχρηματοδοτούμενο κυπριακό συγκρότημα βρίσκεται σήμερα στους Top10 παγκοσμίως, ανάμεσα σε καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, είναι από μόνο του μια διάκριση που αξίζει να γιορταστεί. Και η διαδρομή δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Μια νίκη για ολόκληρη την Κύπρο

Η συμμετοχή των Nabuma δεν είναι απλώς ένα προσωπικό επίτευγμα. Είναι μια ευκαιρία για την κυπριακή ανεξάρτητη μουσική σκηνή να αποκτήσει διεθνή παρουσία και αναγνώριση σε επίπεδο που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ξανά. Κάθε ψήφος δεν υποστηρίζει μόνο μια μπάντα, υποστηρίζει την ιδέα ότι η κυπριακή δημιουργικότητα αξίζει να ακουστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 η ψηφοφορία

Οι 3 καλλιτέχνες με τις περισσότερες ψήφους προχωρούν στον τελικό γύρο κριτών.

https://www.thomann.de/blog/en/entertain/montreux-jazz-festival-2026-vote-now-for-your-favorite/

