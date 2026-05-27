Επιστρέφει το Φεστιβάλ Fengaros: Σε νέα τοποθεσία με πάνω από 60 καλλιτέχνες σε 6 σκηνές

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 10:17

Το φετινό line-up ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε ευρωπαϊκά acts και μερικά από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της σύγχρονης τοπικής σκηνής.

Από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, το Petrides Farm Park μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για τη μουσική: πάνω από 60 καλλιτέχνες, διεθνή και αγαπημένα τοπικά acts, απλώνονται σε έξι σκηνές και συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του Φεστιβάλ Fengaros. Νέα τοποθεσία, γνώριμη ενέργεια και μια εμπειρία που υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Ο Εισβολέας επιστρέφει με φουλ μπάντα και ένα σετ που μπλέκει παράδοση και ραπ με τον δικό του, αδιαπραγμάτευτο τρόπο, η Billie Kark υπόσχεται ένα ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό late-night σετ, ενώ η καθηλωτική Αγγλίδα Eleni Drake έρχεται για πρώτη φορά στη Κύπρο για μια μοναδική και βαθιά ειλικρινή εμφάνιση.

Τα Υπόγεια Ρεύματα μας μεταφέρουν πίσω στον χρόνο, την ώρα που ο Ισπανός Hofe φέρνει ήχους από το μέλλον.

Το Παιδί Τραύμα κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο με τη χαρακτηριστική dark pop αισθητική του, ενώ η ελληνίδα ράπερ Expe είναι από τα ονόματα που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητα.

Το Φεστιβάλ Fengaros συνεχίζει να φωτίζει τη σύγχρονη μουσική σκηνή της Κύπρου, φέρνοντας στο προσκήνιο καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το τώρα.

Η Della επιστρέφει μετά τις ευρωπαϊκές τις εμφανίσεις, ο Δημήτρης Μεσημέρης θα παρουσιάσει νέα μουσική με το ηλεκτρικό του κουαρτέτο, ενώ οι Anemourio ξεχωρίζουν με τη χαρακτηριστική τους ένταση και ευαισθησία.

Το line-up φιλοξενεί επίσης τον Alejjos, τους ροκάδες The smallest Creature και την εκρηκτική ενέργεια του Sais.

Full line up με 60+ καλλιτέχνες

Eisvoleas Eleni Drake Billie Kark Hofe Ypogeia Revmata Paidi Travma Della EXPE Sjusk Demetris Mesimeris Musspell Alejjos Bratři Sais Socks Sportssocks The Smallest Creature Pistamashina Anemourio Honey Blonde Nofrenø Spherical Cow A Flower Tide Alexis Sunder The Ladderman Ogmios Mava Copper Curios Encarnita Io Infected Syren Nwaina Schizodolls Ragebait Alexa Michael Ars Notoria Musha Goatmother Nabuma Androula & DJ Katta Babylon Views Fond Motion Blackbird Monster’s Lighthouse Liayrio Selas Lethe Salty River Jaava Adro Aničko Aparapira Parape Junior SP. Σalamandra Deconoff Nana Mavru Kraaaouuuu FFTWF Riroiter Radiance 7ATE9 Feverfew Ttavas Black Lemon

[Περισσότερα για τον κάθε καλλιτέχνη στο fengaros.com/lineup

Το Fengaros δεν είναι μόνο μουσική - είναι μια βαθύτερη εμπειρία χτισμένη στην περιβαλλοντική συνείδηση, τη συμπερίληψη και την τέχνη. Η 14η διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη για μια πραγματικά must-see εμπειρία.

Πληροφορίες

Fengaros Festival 2026

Ημερομηνίες: 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου 2026

Τοποθεσία: Petrides Farm Park

Προπώληση εισιτηρίων στο fengaros.com/tickets