Επιστρέφει το Φεστιβάλ Fengaros: Σε νέα τοποθεσία με πάνω από 60 καλλιτέχνες σε 6 σκηνές
Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 10:17
Το φετινό line-up ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε ευρωπαϊκά acts και μερικά από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της σύγχρονης τοπικής σκηνής.

Από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, το Petrides Farm Park μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για τη μουσική: πάνω από 60 καλλιτέχνες, διεθνή και αγαπημένα τοπικά acts, απλώνονται σε έξι σκηνές και συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του Φεστιβάλ Fengaros. Νέα τοποθεσία, γνώριμη ενέργεια και μια εμπειρία που υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Ο Εισβολέας επιστρέφει με φουλ μπάντα και ένα σετ που μπλέκει παράδοση και ραπ με τον δικό του, αδιαπραγμάτευτο τρόπο, η Billie Kark υπόσχεται ένα ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό late-night σετ, ενώ η καθηλωτική Αγγλίδα Eleni Drake έρχεται για πρώτη φορά στη Κύπρο για μια μοναδική και βαθιά ειλικρινή εμφάνιση.

Τα Υπόγεια Ρεύματα μας μεταφέρουν πίσω στον χρόνο, την ώρα που ο Ισπανός Hofe φέρνει ήχους από το μέλλον. 

Το Παιδί Τραύμα κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο με τη χαρακτηριστική dark pop αισθητική του, ενώ η ελληνίδα ράπερ Expe είναι από τα ονόματα που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητα.

Το Φεστιβάλ Fengaros συνεχίζει να φωτίζει τη σύγχρονη μουσική σκηνή της Κύπρου, φέρνοντας στο προσκήνιο καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το τώρα. 

Η Della επιστρέφει μετά τις ευρωπαϊκές τις εμφανίσεις, ο Δημήτρης Μεσημέρης θα παρουσιάσει νέα μουσική με το ηλεκτρικό του κουαρτέτο, ενώ οι Anemourio ξεχωρίζουν με τη χαρακτηριστική τους ένταση και ευαισθησία. 

Το line-up φιλοξενεί επίσης τον Alejjos, τους ροκάδες The smallest Creature και την εκρηκτική ενέργεια του Sais.

Full line up με 60+ καλλιτέχνες

  1. Eisvoleas
  2. Eleni Drake
  3. Billie Kark
  4. Hofe
  5. Ypogeia Revmata
  6. Paidi Travma
  7. Della
  8. EXPE
  9. Sjusk
  10. Demetris Mesimeris
  11. Musspell
  12. Alejjos
  13. Bratři
  14. Sais
  15. Socks Sportssocks
  16. The Smallest Creature
  17. Pistamashina
  18. Anemourio
  19. Honey Blonde
  20. Nofrenø
  21. Spherical Cow
  22. A Flower Tide
  23. Alexis Sunder
  24. The Ladderman
  25. Ogmios
  26. Mava
  27. Copper Curios
  28. Encarnita Io
  29. Infected Syren
  30. Nwaina
  31. Schizodolls
  32. Ragebait
  33. Alexa Michael
  34. Ars Notoria
  35. Musha
  36. Goatmother
  37. Nabuma
  38. Androula & DJ Katta
  39. Babylon Views
  40. Fond Motion
  41. Blackbird
  42. Monster’s Lighthouse
  43. Liayrio
  44. Selas Lethe
  45. Salty River
  46. Jaava
  47. Adro
  48. Aničko
  49. Aparapira Parape
  50. Junior SP.
  51. Σalamandra
  52. Deconoff
  53. Nana
  54. Mavru
  55. Kraaaouuuu
  56. FFTWF
  57. Riroiter
  58. Radiance
  59. 7ATE9
  60. Feverfew
  61. Ttavas
  62. Black Lemon

[Περισσότερα για τον κάθε καλλιτέχνη στο fengaros.com/lineup

Το Fengaros δεν είναι μόνο μουσική - είναι μια βαθύτερη εμπειρία χτισμένη στην περιβαλλοντική συνείδηση, τη συμπερίληψη και την τέχνη. Η 14η διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη για μια πραγματικά must-see εμπειρία.

Πληροφορίες

Fengaros Festival 2026

Ημερομηνίες: 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου 2026

Τοποθεσία: Petrides Farm Park

Προπώληση εισιτηρίων στο fengaros.com/tickets 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

