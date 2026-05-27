Επιστρέφει το Φεστιβάλ Fengaros: Σε νέα τοποθεσία με πάνω από 60 καλλιτέχνες σε 6 σκηνές

Από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, το Petrides Farm Park μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για τη μουσική: πάνω από 60 καλλιτέχνες, διεθνή και αγαπημένα τοπικά acts, απλώνονται σε έξι σκηνές και συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του Φεστιβάλ Fengaros. Νέα τοποθεσία, γνώριμη ενέργεια και μια εμπειρία που υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Το φετινό line-up ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα σε ευρωπαϊκά acts και μερικά από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της σύγχρονης τοπικής σκηνής.
Ο Εισβολέας επιστρέφει με φουλ μπάντα και ένα σετ που μπλέκει παράδοση και ραπ με τον δικό του, αδιαπραγμάτευτο τρόπο, η Billie Kark υπόσχεται ένα ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό late-night σετ, ενώ η καθηλωτική Αγγλίδα Eleni Drake έρχεται για πρώτη φορά στη Κύπρο για μια μοναδική και βαθιά ειλικρινή εμφάνιση.
Τα Υπόγεια Ρεύματα μας μεταφέρουν πίσω στον χρόνο, την ώρα που ο Ισπανός Hofe φέρνει ήχους από το μέλλον.
Το Παιδί Τραύμα κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο με τη χαρακτηριστική dark pop αισθητική του, ενώ η ελληνίδα ράπερ Expe είναι από τα ονόματα που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητα.
Το Φεστιβάλ Fengaros συνεχίζει να φωτίζει τη σύγχρονη μουσική σκηνή της Κύπρου, φέρνοντας στο προσκήνιο καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το τώρα.
Η Della επιστρέφει μετά τις ευρωπαϊκές τις εμφανίσεις, ο Δημήτρης Μεσημέρης θα παρουσιάσει νέα μουσική με το ηλεκτρικό του κουαρτέτο, ενώ οι Anemourio ξεχωρίζουν με τη χαρακτηριστική τους ένταση και ευαισθησία.
Το line-up φιλοξενεί επίσης τον Alejjos, τους ροκάδες The smallest Creature και την εκρηκτική ενέργεια του Sais.
Full line up με 60+ καλλιτέχνες
- Eisvoleas
- Eleni Drake
- Billie Kark
- Hofe
- Ypogeia Revmata
- Paidi Travma
- Della
- EXPE
- Sjusk
- Demetris Mesimeris
- Musspell
- Alejjos
- Bratři
- Sais
- Socks Sportssocks
- The Smallest Creature
- Pistamashina
- Anemourio
- Honey Blonde
- Nofrenø
- Spherical Cow
- A Flower Tide
- Alexis Sunder
- The Ladderman
- Ogmios
- Mava
- Copper Curios
- Encarnita Io
- Infected Syren
- Nwaina
- Schizodolls
- Ragebait
- Alexa Michael
- Ars Notoria
- Musha
- Goatmother
- Nabuma
- Androula & DJ Katta
- Babylon Views
- Fond Motion
- Blackbird
- Monster’s Lighthouse
- Liayrio
- Selas Lethe
- Salty River
- Jaava
- Adro
- Aničko
- Aparapira Parape
- Junior SP.
- Σalamandra
- Deconoff
- Nana
- Mavru
- Kraaaouuuu
- FFTWF
- Riroiter
- Radiance
- 7ATE9
- Feverfew
- Ttavas
- Black Lemon
[Περισσότερα για τον κάθε καλλιτέχνη στο fengaros.com/lineup
Το Fengaros δεν είναι μόνο μουσική - είναι μια βαθύτερη εμπειρία χτισμένη στην περιβαλλοντική συνείδηση, τη συμπερίληψη και την τέχνη. Η 14η διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη για μια πραγματικά must-see εμπειρία.
Πληροφορίες
Fengaros Festival 2026
Ημερομηνίες: 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου 2026
Τοποθεσία: Petrides Farm Park
Προπώληση εισιτηρίων στο fengaros.com/tickets