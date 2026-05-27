Με τον Ιάκωβο Κεδαρίτη πάει η Κύπρος στη Eurovision Young Musicians 2026 - Ποιος είναι ο 18χρονος κλαρινετίστας

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 15:40

Η Κύπρος συμμετέχει στον διαγωνισμό Eurovision Young Musicians 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Γερεβάν της Αρμενίας, με εκπρόσωπο τον 18χρονο κλαρινετίστα Ιάκωβο Κεδαρίτη από την Πάφο.

Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:00 από το ΡΙΚ2 και το Τέταρτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, με σχολιασμό από τον Άρη Αντωνιάδη.

Η Eurovision Young Musicians αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς κλασικής μουσικής για νέους μουσικούς και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν έντεκα χώρες, παρουσιάζοντας νεαρούς μουσικούς με ξεχωριστό ταλέντο και διαφορετικά μουσικά όργανα.

Οι συμμετοχές της Eurovision Young Musicians 2026 είναι οι εξής:

Αρμενία – Elen Virabyan (φλάουτο)

Βέλγιο – Simon Nakhimovitch (μαρίμπα)

Κύπρος – Ιάκωβος Κεδαρίτης (κλαρινέτο)

Τσεχία – Nora Lubbadová (πιάνο)

Γερμανία – Moë Dierstein (βιολί)

Λετονία – Sonja Misiņa (κρουστά)

Πολωνία – Michał Stochel (ακορντεόν)

Πορτογαλία – Beatriz Li Rosão (βιολί)

Σερβία – Jana Jakovljević (βιολί)

Σουηδία – Edward Ahlbeck Glader (πιάνο)

Ελβετία – Manoush Ruken Toth (βιολί)

Λίγα λόγια για τον 18χρονο κλαρινετίστα

Ο Ιάκωβος Κεδαρίτης ξεκίνησε να ασχολείται με το κλαρινέτο από το δημοτικό σχολείο και συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στο Μουσικό Σχολείο Πάφου υπό την καθοδήγηση των Μάριου Μάρκου και Γιώργου Γεωργίου. Υπήρξε επίσης μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, ενώ το 2024–2025 απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μουσικών Οργάνων στην κατηγορία πνευστών.

Τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων θα αξιολογήσει διεθνής επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους μουσικούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο μαέστρος Julien Salemkour, ο τσελίστας Narek Hakhnazaryan, ο φλαουτίστας Eduardo Balmar και ο βιολονίστας Roman Simović.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει και το μουσικό interval act, το οποίο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο Αρμένιο συνθέτη Aram Khachaturian. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συνδυάζει συμφωνική μουσική, μπαλέτο, ακροβατικά και οπτικά εφέ μέσα από εμβληματικά έργα όπως τα «Spartacus», «Gayane» και «Masquerade Suite».

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στην Εθνική Ακαδημαϊκή Όπερα και Θέατρο Μπαλέτου του Γερεβάν, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα της Αρμενίας.