Πρωτιά για τον έφηβο μουσικό Πάρη Χριστοδουλίδη σε διαγωνισμό στην Ελλάδα - Υπερήφανη δηλώνει η Συμφωνική Νέων Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 14:12

Απέσπασε το 1ο Βραβείο με Διάκριση στην κατηγορία Β1 Εγχόρδων για ηλικίες 13–14 ετών.

Διακρίθηκε στον 47ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό «Ταλέντα Βραβεία Φίλωνας» στην Αθήνα ο νεαρός μουσικός Πάρης Χριστοδουλίδης, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, ο Πάρης Χριστοδουλίδης, μέλος των Α’ Βιολιών του συμφωνικού συνόλου, απέσπασε το 1ο Βραβείο με Διάκριση στην κατηγορία Β1 Εγχόρδων για ηλικίες 13–14 ετών.

Στην ανάρτησή της, η Ορχήστρα εκφράζει «ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια» για την επιτυχία του νεαρού μουσικού, συγχαίροντας παράλληλα και τον καθηγητή του, Αντώνη Παρτζίλη, «για την πολύτιμη καθοδήγηση και προσφορά του».