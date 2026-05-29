Κυπριακή διάκριση στα European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2026

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 12:35

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στους μεγάλους νικητές των European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2026, καθώς το ερευνητικό πρόγραμμα The Cypriot Fiddler απέσπασε το Grand Prix 2026 στην κατηγορία Έρευνας (Research) κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του European Cultural Heritage Summit 2026.

Το The Cypriot Fiddler αποτελεί ένα μακροχρόνιο εθνογραφικό ερευνητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην τεκμηρίωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών μουσικών της Κύπρου. Το έργο επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη πολιτιστική παράδοση, η οποία απειλείται με εξαφάνιση λόγω της προχωρημένης ηλικίας των φορέων της και της προφορικής φύσης της μετάδοσής της.

Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Europa Nostra, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα σε γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά σύνορα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μουσικών. Η διάκριση αναγνωρίζει επίσης τη σημαντική συμβολή της Δρος Νικολέττας Δημητρίου, η οποία κατέγραψε και διέσωσε συστηματικά αυτή την προφορική μουσική παράδοση.

Συνολικά, πέντε έργα και προσωπικότητες από ολόκληρη την Ευρώπη τιμήθηκαν φέτος με Grand Prix. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του μοναστηριακού συγκροτήματος Polirone στην Ιταλία, το ιρλανδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτηρίων, ο οργανισμός προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς Din l-Art Ħelwa από τη Μάλτα και η Ουκρανή συντηρήτρια Maryna Hrytsenko, η οποία τιμήθηκε μετά θάνατον για τη συμβολή της στη διάσωση πολιτιστικών θησαυρών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα, το Public Choice Award 2026 απονεμήθηκε στο έργο αποκατάστασης του Κάστρου Bánffy στο Răscruci της Ρουμανίας, το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από περίπου 10.000 πολίτες από όλη την Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra, Καθηγητής Hermann Parzinger, υπογράμμισε ότι οι φετινοί νικητές αποδεικνύουν τη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς να συμβάλλει στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών, βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για επαγγελματίες και εθελοντές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία. Αποτέλεσε κορυφαία στιγμή του European Cultural Heritage Summit 2026, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία από τις 26 έως τις 30 Μαΐου με θέμα «Heritage as the Soul of Mare Nostrum». Η διοργάνωση ανέδειξε τη γεωπολιτική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.