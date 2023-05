Windcraft Music Fest 9: Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών & Ανοικτό κάλεσμα για συμμετοχή Κυπρίων μουσικών σε εργαστήρι

«People of the Wind: Γεφυρώνοντας τους ήχους της Ανατολής και της Δύσης»

Στα πλαίσια του Windcraft Music Fest 9, που διοργανώνει ο οργανισμός Windcraft Loud στα Κατύδατα Σολέας (22 - 23 Ιουλίου 2023), θα πραγματοποιηθεί από τις 18 μέχρι τις 23 Ιουλίου 2023 το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency) «People of the Wind: Γεφυρώνοντας τους ήχους της Ανατολής και της Δύσης», σε συνεργασία με τα μουσικά φεστιβάλ Window onto the World (Πολωνία) και Balkan Trafik (Βέλγιο). Το πρόγραμμα στηρίζεται από το EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο residency θα φιλοξενηθεί το σχήμα People of the Wind, που αποτελείται από τους σαξοφωνίστες James Wylie (Νέα Ζηλανδία) και Fausto Sierakowski (Γαλλία) και τον κρουστό Αλέξανδρο Ριζόπουλο (Ελλάδα).

Οι τρεις μουσικοί προέρχονται από διαφορετικά καλλιτεχνικά υπόβαθρα αλλά τους ενώνει το κοινό ενδιαφέρον τους για τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής και η επιθυμία τους να εξερευνήσουν νέους τρόπους ερμηνείας τους με τη χρήση δυτικών οργάνων. Εμπνευσμένοι από τις εκστατικές παραδόσεις της ζυγιάς ζουρνά-νταουλιού, δημιούργησαν έναν καινοτόμο ήχο με την ερμηνεία τους στο σαξόφωνο. Κατά τη διάρκεια του residency οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέο ρεπερτόριο που θα παρουσιαστεί στο Windcraft Music Fest, αλλά και να αναπτύξουν τη συμβατότητά τους με την ευρωπαϊκή μουσική σκηνή υπό την καθοδήγηση των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών φεστιβάλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι People of the Wind προσκαλούν Κύπριους εκτελεστές πνευστών και κρουστών για ένα τριήμερο εργαστήρι (21 - 23 Ιουλίου 2023) που θα εστιάζει στην προσαρμογή και ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής τόσο με δυτικά όσο και με παραδοσιακά όργανα. Με βάση την ενασχόληση με τις παραδόσεις της Βορείου Ελλάδας, η μπάντα θα εξερευνήσει τις τεχνικές και καλλιτεχνικές προκλήσεις της εκτέλεσης τροπικού και μικροτονικού ρεπερτοριού από τη μια πλευρά και τη ρυθμική ποικιλομορφία και πλαστικότητα από την άλλη, και επιπλέον θα δουλέψει ένα πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί ομαδικά κατά τη διάρκεια του Windcraft Music Fest. Για τους όρους συμμετοχής στο εργαστήρι και τη διαδικασία αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.windcraftmusicfest.com/effearesidency. Η προθεσμία για την δήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 15 Ιουνίου 2023.

Πληροφορίες: +357 22 377748 / info@windcraftmusic.com / www.windcraftmusicfest.com

Διοργανωτές: Windcraft Loud, σε συνεργασία με τα φεστιβάλ Balkan Trafik (Βέλγιο) και Window onto the World (Πολωνία). Με την στήριξη του EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.