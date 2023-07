45 ώρες μουσικής στον Κάτω Δρυ

Από τις 3 μέχρι τις 5 Αυγούστου περισσότερα από 50 σχήματα θα ανέβουν στις τέσσερις σκηνές του φεστιβάλ στο χωριό Κάτω Δρυς, προσφέροντας στους επισκέπτες περισσότερες από 45 ώρες μουσικής

Μετά την επιτυχία της πολυαναμενόμενης δέκατης διοργάνωσής του το 2022, το φεστιβάλ επιστρέφει με ένα πολλά υποσχόμενο διεθνές line up που θα ικανοποιήσει τα γούστα κάθε λάτρη της μουσικής. Μεγάλα παγκοσμίου φήμης σχήματα όπως ο Αυστραλός σούπερ σταρ και φαινόμενο του YouTube, Dub FX feat. Mr Woodnote, οι Νεοϋορκέζοι ρόκερς και ακτιβιστές The Last Internationale, καθώς και διεθνή διαμάντια όπως το ιαπωνικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής WaqWaq Kingdom και οι Βρετανομαλτέζες punk-rockers ĠENN, θα ανέβουν στις Field και Village σκηνές του φετινού Φέγγαρος.

Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει επίσης την αφρόκρεμα της σύγχρονης ελληνικής εναλλακτικής folk και pop σκηνής. Ξεχωρίζουν φέτος ο ράπερ Εισβολέας με την μπάντα του, η ιέρεια της ποπ Nalyssa Green, οι πανκοπανηγυροψυχεδελικοί Thrax Punks, το εκρηκτικό ντουέτο παραδοσιακής μουσικής Kadinelia και οι ονειρικοί Usurum. Στηρίζοντας σταθερά την τοπική σκηνή, ο Φέγγαρος ανάμεσα σε άλλα θα φιλοξενήσει τους Zivanished, Tterlikkas x Fuzz Bus, Sophia Patsalides, Della, Rumba Attack και τους Island Seeds, καθώς και άλλα κρυμμένα διαμάντια της κυπριακής μουσικής δημιουργίας.

Κασκαντέρ και κωμωδία

Φέτος θα υπάρχουν τέσσερις σκηνές που θα λειτουργούν παράλληλα για όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ (Field Stage, Village Stage, Carlsberg Beer Garden και Museum Κασκαντέρ). Η νέα σκηνή είναι το Museum Κασκαντέρ, που είναι βασικά κατάληψη του χώρου του μουσείου από το μπαρ Κασκαντέρ στα Λύμπια, το οποίο θα έχει τα δικά του κοκτέιλ, μουσικές επιλογές, ενώ θα φιλοξενεί πειραματικά live. Για πρώτη φορά εκτός από μουσική, το φεστιβάλ φιλοξενεί Stand up comedy από την κολεκτίβα Cyprus Comedy Central, οι οποίοι θα εμφανίζονται κάθε βράδυ στο Carlsberg Beer Garden. Από φέτος ο χώρος στάθμευσης των επισκεπτών θα βρίσκεται έξω από το χωριό από όπου οι επισκέπτες θα μεταφέρονται στο χωριό με ειδικά λεωφορεία. Το φεστιβάλ θα λειτουργήσει χωρίς μετρητά αλλά μόνο με ψηφιακές συναλλαγές.

Ο Κάτω Δρυς καταλαμβάνεται από το φεστιβάλ και πάλλεται στους ρυθμούς του αλλά πέρα από τις δραστηριότητες του Φέγγαρου, μπορεί κανείς να εξερευνήσει τη γύρω περιοχή. Πολύ κοντά βρίσκονται τα Λεύκαρα τα οποία έχουν ένα υπέροχο φράγμα, η γραφικότατη Βάβλα στην οποία αξίζει να κάνεις μια βόλτα, καθώς και η Σκαρίνου. Η παραλία είναι 20-25 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο, ιδανικός προορισμός για δροσιά κατά τη διάρκεια της μέρας πριν ξεκινήσουν οι συναυλίες στο φεστιβάλ.

Σταθερή αξία

Η ομάδα της Λουβάνα Δίσκοι, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, κάθε χρόνο προσπαθούν η διοργάνωση να ανανεώνεται και να βελτιώνεται, κάτι που επηρεάζει και ενδυναμώνει τον ενθουσιασμό τους. Ο κύριος στόχος παραμένει η δημιουργία της καλύτερης εμπειρίας για το κοινό του φεστιβάλ από κάθε άποψη. Καλή μουσική, ενδιαφέρον line up, καλό ποτό και φαγητό, ευκολία στη διακίνηση, άνετη πρόσβαση, όμορφο και φιλικό περιβάλλον. Το φεστιβάλ έχει μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών φεστιβάλ οπότε και η ευθύνη της διοργάνωσης μεγαλώνει στο να διατηρείται ψηλά η ποιότητα και να βελτιώνεται, ούτως ώστε το φεστιβάλ αλλά και η Κύπρος να διατηρούν ένα καλό όνομα σαν προορισμός.

Το φεστιβάλ Φέγγαρος στα 11 χρόνια ύπαρξής του δημιουργεί μια εμπειρία πολύ μοναδική στο νησί. Κάτι που φαίνεται από τον κόσμο που επιστρέφει κάθε χρόνο στο φεστιβάλ, αλλά και τους καλλιτέχνες που κάθε χρόνο επιθυμούν να παίξουν στο φεστιβάλ. Λειτουργεί σαν μια πηγή για το κοινό για να ανακαλύψει νέα μουσική και καλλιτέχνες γενικότερα, όπως και συντείνει στο να ενθαρρύνει την εξέλιξη της μουσικής σκηνής στο νησί με την εμφάνιση νέων μουσικών, αλλά και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και μουσικών.

Τέχνη και Πολιτική

Σίγουρα ένα από τα highlights του φετινού φεστιβάλ οι The Last Internationale (TLI) είναι ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον κιθαρίστα Edgey Pires από τη Νέα Υόρκη και τη τραγουδίστρια Delila Paz. Είναι ιδιαίτερα γνωστοί για τις δυνατές ζωντανές εμφανίσεις τους. Αυτές οι εμφανίσεις έχουν ωθήσει το συγκρότημα να μοιραστεί τη σκηνή με θρυλικά ονόματα όπως οι Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings of Leon, Slash, Scott Weiland, Weezer, One Republic, Tom Morello και πολλούς άλλους. Το συγκρότημα είναι γνωστό επίσης για τους κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους του. Έντονα πολιτικοποιημένο, σε συνέντευξή τους στον ιστότοπο leftvoice.org δήλωσαν: «Δεν βλέπουμε διαφορά μεταξύ τέχνης και πολιτικής. Είμαστε μια μπάντα που δεν φοβήθηκε ποτέ να αναμείξει την πολιτική με το λειτούργημά της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Δυστυχώς, δεν είναι πολλοί από τους σημερινούς ροκ μουσικούς πρόθυμοι να πάρουν το ίδιο ρίσκο. Το να παίζεις εκ του ασφαλούς παράγει μόνο άψυχη, βαρετή μουσική και δεν εμπνέει κανέναν. Η πολιτική αντιμετωπίζεται ως προσωπικό χόμπι ή απλώς ως απόλυτη σπατάλη χρόνου, αλλά αυτού του είδους η αυτοσαρκαστική κοσμοθεωρία απλά δεν είναι ρεαλιστική. Η επιλογή της σιωπής απέναντι στην αδικία είναι μια πολιτική απόφαση, μια ενέργεια που μπορεί να ερμηνευτεί ως σιωπηρή συναίνεση σε όλες τις τραγελαφικές ανισότητες και την καταπίεση στην κοινωνία μας. Οι στίχοι μας διαμορφώνονταν πάντα από τις εμπειρίες μας στη ζωή και ποτέ δεν νιώσαμε αναστολές στο να εκφράσουμε τις απόψεις μας, παρά το γεγονός ότι μας απειλούσαν και μας έβαζαν στη μαύρη λίστα. Το χειρότερο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει ένας καλλιτέχνης είναι να αδιαφορεί για τον πόνο».

Ο πρώτος δίσκος των The Last Internationale, που είχε τίτλο «We Will Reign», κυκλοφόρησε από την Epic Records το 2014. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον βραβευμένο με Grammy Brendan O’Brien, καθώς και τη συμμετοχή του ντράμερ Brad Wilk των Rage Against the Machine. Μάλιστα, ο Wilk συνόδευσε το συγκρότημα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης περιοδείας τους. Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από το πρώτο, ενώ το πρώτο single από το άλμπουμ με τον τίτλο «Hard Times» έφτασε στο #1 στα blues charts του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μπήκε στο Top 20 σε πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πολυαναμενόμενο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο «TL3» κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή του Joey Castillo και του Eloy Casagrande, των Sepultura, στα ντραμς. Από το τρίτο τους άλμπουμ, οι The Last Internationale έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο singles, τα «1984» και «Hoka Hey!».

Οι The Last Internationale θα εμφανιστούν την Πέμπτη 3 Αυγούστου στις 22.30 στη σκηνή Field Stage.

​​​​​​INFO

* Πληροφορίες/Εισιτήρια: fengaros.com | FB: facebook.com/fengaros | IG: instagram.com/fengaros TikTok: tiktok.com/@fengaros | Χορηγοί: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Carlsberg | Υποστηρικτές: Υφυπουργείο Τουρισμού, Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Δρυ