«Ο 'Δικός' μου Ennio Morricone» | Ο Σταύρος Λάντσιας για δύο συναυλίες στην Κύπρο

Ένα κουαρτέτο που ανοίγει ένα παράθυρο στον μουσικό κόσμο του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στον μουσικό κόσμο του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως «Λολίτα», «Cinema Paradiso», «Once Upon a Time in the West», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Μία βραδιά με βαθιά αγάπη και πάθος για τον Ιταλό συνθέτη και για το σινεμά, γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη από αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη.

Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Ennio Morricone παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής τον Οκτώβριο του 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Giusepe Tornatore, στα πλαίσια Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Ακολούθησε η sold out συναυλία στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή τον Δεκέμβριο του 2022. Ο ενθουσιασμός και η αγάπη του ελληνικού κοινού για τη μουσική του Ennio Morricone ώθησαν τον Σταύρο Λάντσια να προγραμματίσει ακόμα δύο συναυλίες τον Φεβρουάριο του 2023 στην, εξαιρετικής ακουστικής, αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

Ο Λάντσιας, έμπειρος και ευαίσθητος μουσικός, προσεγγίζει το έργο του Ennio Morricone στην ουσία του, κατανοεί τις διαστάσεις του, μελετάει σε βάθος την κάθε σύνθεση και μέσα από το δικό του δημιουργικό πρίσμα – και τις ικανότητες των φίλων του που συναπαρτίζουν το κουαρτέτο του – φέρνει τη μουσική εκεί που πρέπει ώστε να δημιουργηθεί ένα φανταστικό φιλμ που, χωρίς την εικόνα, μας οδηγεί σε παρόμοιες – ή και διαφορετικές – συγκινήσεις. Οι μουσικοί δεν ξεφεύγουν από το πνεύμα της σύνθεσης, «τζαζοποιούν» εκεί που πρέπει, και δίνουν τον δικό τους τόνο σε μουσικές που είναι τόσο άρτιες και εύγλωττες που μας αγγίζουν όλους, μουσικούς και ακροατές.

Το καλοκαίρι του 2023, με τις ευλογίες και την άδεια της οικογένειας του συνθέτη, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του δίσκου. To cd και διπλό βινύλιο θα διατίθεται προς πώληση στις συναυλίες. Επίσης θα διατίθενται προς πώληση cd του Σταύρου Λάντσια, Μιχάλη Καλκάνη, Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, Μιχάλη Καπηλίδη.

Συναυλίες

31 Οκτωβρίου 2023

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός | Εισιτήρια: Θέατρο Ριάλτο

1 Νοεμβρίου 2023

Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας | Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com

*Ώρα έναρξης: 20.30

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο (Glockenspiel)

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & φλικόρνο (Flügelhorn)

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Παραγωγή: GSA Cultural Productions LTD

Διάρκεια συναυλίας: 75 λεπτά