Πέθανε ο frontman των The Pogues, Σέιν ΜακΓκόουαν

The Pogues - Shane MacGowan Outside His Family Home, Ireland, 1997 Print

Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών, ο Ιρλανδός frontman του συγκροτήματος The Pogues, Σέιν ΜακΓκόουαν.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η σύζυγός του, Ιρλανδή δημοσιογράφος και συγγραφέας Βικτόρια Μέρι Κλαρκ, με την οποία είχε γιορτάσει την πέμπτη επέτειο του γάμου του, λίγο πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, εδώ και αρκετό καιρό είχε προβλήματα υγείας και τον Δεκέμβριο του 2022 μπήκε στο νοσοκομείο με ιογενή εγκεφαλίτιδα, με αποτέλεσμα να περάσει αρκετούς μήνες του 2023 στην εντατική. Ανάμεσα στις επιτυχίες του μουσικού, ήταν το Fairytale of New York και το A Pair of Brown Eyes.

«Έφυγε για να είναι με τον Ιησού και τη Μαρία και την όμορφη μητέρα του Τερέζ. Είμαι ευλογημένη που τον γνώρισα και τον αγάπησα και που αγαπήθηκα τόσο ατελείωτα και άνευ όρων και που είχα τόσα χρόνια ζωής και αγάπης και χαράς και διασκέδασης και γέλιου και τόσες πολλές περιπέτειες.

»Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψω την απώλεια που νιώθω και τη λαχτάρα για ένα ακόμα χαμόγελό του που φώτιζε τον κόσμο μου. Σ ευχαριστώ... για την παρουσία σου σε αυτόν τον κόσμο, τον έκανες τόσο πολύ φωτεινό και έδωσες τόση χαρά σε τόσους πολλούς ανθρώπους με την καρδιά και την ψυχή σου και τη μουσική σου. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου...Ήσουν ο κόσμος για μένα» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η σύζυγός του.

Ποιος ήταν ο Σέιν ΜακΓκόουαν

Γεννημένος από Ιρλανδούς γονείς μετανάστες στο Κεντ το 1957, ο Σέιν ΜακΓκόουαν και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Λονδίνο.

Έλαβε υποτροφία για να σπουδάσει στο Westminster School του Λονδίνου, ωστόσο τον έδιωξαν λίγο καιρό μετά γιατί συνελήφθη να πουλάει ναρκωτικά.

Όντας και εκείνος χρήστης, η πρώτη περίοδος αποτοξίνωσης ήταν στα 17 του, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από κατάρρευση από βάλιουμ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent. Μόλις βγήκε από την ψυχιατρική πτέρυγα στα 19 του, γνώρισε την δόξα και έγινε γνωστός στην πανκ σκηνή του Λονδίνου.

«Ήμουν τυχερός. Το πρώτο συγκρότημα που είδα όταν βγήκα από το τρελοκομείο ήταν οι Sex Pistols», είχε δηλώσει στον Guardian το 2004. Ήταν ο frontman, συνθέτης και ηγέτης του θρυλικού celtic punk συγκροτήματος The Pogues, που κυκλοφόρησε έξι άλμπουμ από το 1984 μέχρι το 1996, ενώ γνωστές του επιτυχίες είναι το «Rum, Sodomy And The Lash» του 1985 και το «If I Should Fall From Grace With God» του 1988.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / BBC