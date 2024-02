Roger Waters: Η στήριξη στους Παλαιστίνιους του κόστισε το συμβόλαιο με την BMG

Ο 80χρονος ρόκερ των Pink Floyd είχε υπογράψει συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία το 2016

O Roger Waters φέρεται να έπεσε σε δυσμένεια καθως η εταιρεία δικαιωμάτων μουσικής BMG «έσπασε» το συμβόλαιό του λόγω των σχολίων του αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο 80χρονος ρόκερ των Pink Floyd είχε υπογράψει συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία το 2016. Ωστόσο, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών διαφωνιών τα τελευταία χρόνια και πρόσφατα κατηγορήθηκε από πρώην συναδέλφους του ότι έκανε επαναλαμβανόμενα, υποτιμητικά σχόλια για τον εβραϊκό λαό. Ο Waters, αρνείται εμφατικά αυτές τις κατηγορίες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα ερευνητικό ντοκιμαντέρ που παρήχθη από τη φιλανθρωπική οργάνωση Campaign Against Antisemitism με έδρα το Λονδίνο προχώρησε σε μια σειρά βαριών κατηγοριών ενάντια στον Waters. Ο Bob Ezrin, ο καταξιωμένος συμπαραγωγός πίσω από το άλμπουμ των Pink Floyd το 1979 The Wall, εμφανίζεται να λέει ότι έχει ακούσει τον Waters να κάνει αντισημιτικά σχόλια.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Berliner Zeitung, ο Roger Waters επεσήμανε αυτό που έκρινε «εξωφρενική και απεχθής εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης για να με καταγγείλουν ως αντισημίτη, κάτι που δεν είμαι, δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ».

«Στοχοποιήθηκα επειδή δανείζω τη φωνή μου στον 75χρονο αγώνα για ίσα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Παλαιστίνη/Ισραήλ» είπε και πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τη σύγκριση το ισραηλινού κράτος με τη ναζιστική Γερμανία γιατί «οι Ισραηλινοί διαπράττουν γενοκτονία».

cnn.gr