Dire Straits: Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ έπιασαν οι κιθάρες του Μαρκ Νόπφλερ σε δημοπρασία

Η εμβληματική Vintage Gibson Les Paul Standard του 1959 του Knopfler σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας

O Mark Knopfler πούλησε περισσότερες από 120 κιθάρες και ενισχυτές του, με το 25% των εσόδων να πηγαίνει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μεταξύ αυτών και η εμβληματική Vintage Gibson Les Paul Standard του 1959 του Knopfler, η οποία πουλήθηκε για περισσότερα από 811.000 ευρώ, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για το μοντέλο. «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι» σχολίασε ο μουσικός για τη δημοπρασία.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που αυτά τα πολυαγαπημένα όργανα θα βρουν νέους παίκτες και νέα τραγούδια. Θα μαζέψουν και χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις, κάτι που σημαίνει πολλά για μένα», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν συγκινητικό να παρακολουθώ τι σημαίνουν αυτές οι κιθάρες για τόσους πολλούς ανθρώπους».

Η δημοπρασία του Λονδίνου είχε εγγεγραμμένους πλειοδότες και αγοραστές από 61 χώρες, με το τελικό σύνολο πωλήσεων, να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Dire Straits έγιναν σούπερ σταρ στα μέσα της δεκαετίας του '80 με το επιτυχημένο σινγκλ τους Money for Nothing, μια σάτιρα για την «υπερβολική» ροκ μουσική στην εποχή του MTV.

Η συλλογή του Knopfler, η οποία δημοπρατήθηκε, προ ημερών, στον οίκο Christie's στο Λονδίνο, καλύπτει ολόκληρη την 50χρονη καριέρα του.

Η πώληση περιελάμβανε επίσης την Les Paul του 1983 που χρησιμοποίησε ο Knopfler για να ηχογραφήσει τα άλμπουμ Money For Nothing και Brothers In Arms, και με την οποία έπαιξε στη σκηνή στο Live Aid το 1985.

