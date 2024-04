«Something in the Way» | Κινδυνεύει η γέφυρα που ενέπνευσε τον Κερτ Κομπέιν

Στo «Something in the Way» ο Κερτ Κομπέιν μιλά για το πώς θα ήταν η ζωή του κάτω από τη γέφυρα του Αμπερντίν

Η γέφυρα που ενέπνευσε τον Κερτ Κομπέιν να γράψει τους στίχους του «Something in the Way» κινδυνεύει με κατάρρευση.

Το «Something in the Way», το τραγούδι με το οποίο οι Nirvana έκλεισαν το σημαντικό τους άλμπουμ «Nevermind», το 1991, μιλά για το πώς ο Κερτ Κομπέιν φανταζόταν ότι θα ήταν η ζωή του, αν ζούσε κάτω από τη γέφυρα Γιανγκ Στριτ στη γενέτειρά του, την πόλη Αμπερντίν της Ουάσιγκτον. Τώρα, η ιστορική γέφυρα είναι αντιμέτωπη με καταστροφή.

Η γέφυρα συνδέει το βόρειο τμήμα της Αμπερντίν με το κέντρο της πόλης. Χτίστηκε το 1956 και μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν έγινε ένα είδος μνημείου. Σήμερα - προς το παρόν, τουλάχιστον - «φιλοξενεί» ευχές και γκράφιτι που σχετίζονται με τους Nirvana. Όμως, όπως αναφέρεται σε ιστότοπο που δημιουργήθηκε από τη δημοτική αρχή της Αμπερντίν η γέφυρα κινδυνεύει λόγω παλαιότητας.

Με επιχορήγηση 23 εκατομμυρίων δολαρίων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η δημοτική αρχή ελπίζει να επιδιορθώσει τη γέφυρα και να «τιμήσει τον Κερτ Κομπέιν» - όμως, η αρχική δομή της γέφυρας μπορεί να καταστραφεί. Αναφερόμενος στο «Something in the Way» ο Κομπέιν είπε κάποτε ότι αισθανόταν «σαν να ζούσε κάτω από τη γέφυρα και να πέθαινε από AIDS, σαν ήταν άνθρωπος του δρόμου» και ότι αυτή ήταν μια φαντασίωση.

​Η δημοτική αρχή της πόλης εξετάζει τρία ενδεχόμενα: Το πρώτο είναι η αποκατάσταση της γέφυρας, το δεύτερο είναι να διατηρηθούν μέρη της και άλλα να αντικατασταθούν και το τρίτο είναι αντικατασταθεί πλήρως. Όποια απόφαση κι αν ληφθεί, πάντως, η σύνδεσή της με τον τραγουδιστή των Nirvana θα επισημαίνεται, όπως διαβεβαιώνουν οι αρχές.