Λάρνακα 2030 | Το line up του φεστιβάλ Needle

Έξι εβδομάδες εξερεύνησης του πολιτιστικού πλούτου της Λάρνακας οδήγησαν στο σήμερα: το Needle 2024 με χαρά ανακοινώνει ολόκληρο το lineup του φεστιβάλ του

Το Σάββατο 11 Μαΐου, η Λάρνακα 2030 θα ανοίξει τις πόρτες του φεστιβάλ Needle στην πλατεία Ζουχουρί από τις 15:00 μέχρι αργά το βράδυ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πολιτιστική κληρονομιά της Λάρνακας και να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον της καλλιτεχνικής δημιουργίας του νησιού. Αναμένεται να παρουσιαστεί ένα γεμάτο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων νέων καλλιτεχνικών έργων στο δωρεάν φεστιβάλ της Needle 2024, με εικαστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακά έργα τέχνης και ασταμάτητες παρουσιάσεις ζωντανής μουσικής και DJ sets.

Ο DJ Flawd θα ανοίξει το φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα downtempo ηλεκτρονικό σκηνικό, με τον χορευτή δερβίσηδων Dervish Zeybek να ακολουθεί, πριν η καλλιτέχνιδα Νόνα Μιχαήλ παρουσιάσει το έργο της "Muhavere", βασισμένο στην παράδοση του θεάτρου σκιών του Καραγκιόζη. Εν συνεχεία, η ποιήτρια m.ouv από τη Λάρνακα θα παρουσιάσει τα ποιήματά της με βάση την λούπα της, προτού μοιραστεί η Kasska τη δουλειά που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας του Needle, σμίγοντας lo-fi beats της κυπριακής διαλέκτου με έμπνευση τον απέραντο ουρανό του νησιού. Η πιανίστρια Hayat Sebep με τη τρυφερή τραγουδοποιία της που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας της Needle, εμπνευσμένη από την Αλυκή της Λάρνακας και συνδυάζοντας φυσικά ηχοτοπία, θα δώσει σειρά στον Παναγιώτη Μηνά που θα μοιραστεί τα πειραματικά ακούσματά του με θέμα τις εξαφανισμενες ακτογραμμές του Κιτίου. Στη συνέχεια, οι The smallest Creature θα εμφανιστούν με τις alternative rock μελωδίες τους, και έπειτα το πολυβραβευμένο μουσικό σχήμα Monsieur Doumani θα ανεβάσει την ένταση της γιορτής στα ύψη πριν αναβάβει ο DJ Cotsios o Pikatillis. Όλα αυτά με φόντο το σκηνικό του Needle που δημιουργήθηκε από επαναχρησιμοποιημένα υλικά κατασκευασμένα υπο το προγραμμα φιλοξενίας του Needle από τον αρχιτέκτονα Μιχαλάκη Γεωργίου και προβολές οπτικού φωτός σχεδιασμένες από τον ψηφιακό καλλιτέχνη Χάρη Αβραάμ επίσης κατα την διάρκεια του προγράμματος φιλοξενίας.

Οραματιζόμενοι μια αρμονική σύγκλιση έμπνευσης και φρέσκων ταλέντων από τη Λάρνακα και την Αμμόχωστο, οι έξι καλλιτέχνες του Needle υποβλήθηκαν σε μια διαδικασία έρευνας έξι εβδομάδων, καταιγισμού ιδεών αλλά και καθοδήγησης από προσκεκλημένους καλλιτέχνες και πολιτιστικούς εμπειρογνώμονες, καθώς μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με τίτλο Needle & Thread Talks προσκάλεσαν το κοινό σε συνομιλία με τους καλλιτέχνες. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φοίβος Σταυρίδης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λάρνακας, το Youth Maker Space και το Hot Soap Studios, οι καλλιτέχνες στοχεύουν να μετατρέψουν την πλατεία Ζουχουρί σε ένα καλειδοσκόπιο καλλιτεχνικής δημιουργίας που θα επαναπροσδιορίσει την πολιτιστική ταυτότητα της Λάρνακας, τονίζοντας την ανάγκη που έχουμε για όλους - "[we] need all" - να ενωθούμε μέσω του πολιτισμού. «Το Needle είναι ένα κοινωνικό και καλλιτεχνικό πείραμα που ενσαρκώνει τη συλλογική μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κρίση πολιτιστικής ταυτότητας που αντιμετωπίζει η Κύπρος, αγκαλιάζοντας και εξερευνώντας την πολιτιστική μας κληρονομιά», όπως δηλώνει ο ιδρυτής του Needle, Γιώργος Αντωνίου.

Πρόγραμμα

15:00 - 17:00

DJ Flawd: Downtempo ρυθμοί αναμεμειγμένοι με καλή διάθεση

15:00 - 21:30

Brainstorming Board: Φανταζόμαστε μαζί με την UNFICYP το πολιτιστικό μέλλον του νησιού

17:30 - 17:45

Dervish: Συναρπαστικά μείγματα δερβισικών χορευτικών μορφών με σύγχρονες κινήσεις

18:00 - 18:15 και 19:45 - 20:00

Νόνα Μιχαήλ - Μουχαβέρε: Εντυπώσεις του θεάτρου σκιών του παρελθόντος της πλατείας Ζουχουρί

18:30 - 19:05

m.ouv: Λούπες πιάνου συνυφασμένες με τραγουδιστικές μελωδίες και ομιλούμενη ποίηση

19:15 - 19:50

Kasska: Lo-fi beats συνδυασμένα με την ουσία της κυπριακής γλώσσας και ψυχής

20:00 - 20:45

Hayat Sebep: Παραμυθένιες ιστορίες βασισμένες στο πιάνο που περιπλέκονται με ηχοχρώματα από τη φύση

21:00 - 21:35

Παναγιώτης Μηνά: Ηχητικά πειράματα στην κιθάρα εμπνευσμένα από τις εξαφανιζόμενες ακτογραμμές του Κιτίου

21:45 - 22:30

The smallest Creature: Ποπ μελωδίες που εμπλέκονται με μια grunge ροκ διάθεση

22:45 - 00:00

Monsieur Doumani: Το πολυαγαπημένο και πολυβραβευμένο σχήμα που πειραματίζει και συνθέτει μουσική εμπνευσμένη από την κυπριακή παράδοση

00:00 - 01:30

DJ Cotsios O Pikatillis: Big beats και εκλεκτικές χορευτικές μουσικές για να γιορτάσουμε το κλείσιμο του Needle όλοι μαζί

Συγχρηματοδοτείται από΄το ‘Be.CULTOUR’, της Αναπτυξιακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου υπο το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101004627.

Παραγωγός: SCALA

Partners: Larnaka 2030 European Capital of Culture Candidate City, Phivos Stavrides Foundation, Larnaca Cultural Foundation, Youth Maker Space, Cyprus Youth Organisation

Supporters: Larnaca Municipality, UNFICYP, Hot Soap Studios

Food & Beverage Sponsors: Philadelphia Bros. Savino Rock Bar, Kleidi Cafe Bar, Lokmakos, Pot Belly, Shaky Drops

Partnering Municipalities

Larnaca Municipality | Aradippou Municipality | Dromolaxia Meneou Municipality | Lefkara Municipality | Athienou Municipality | Pyla Community

Sponsors:

Strategic Sponsor: PETROLINA

Gold: Andreou Brothers, Ocean Basket

Silver: Ypera Insurance | METRO Supermarkets | HF Markets

Supporters: Sunshadow Investments

Friends: Panikkos Livadiotis Group | McDonalds

Main Academic Partner: UCLan Cyprus

Digital Partner: Ideaseven

Advertising / PR Partner: DeLeMa

More info: info@larnaka2030.eu