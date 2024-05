Hayat Sebep

«Για να δημιουργήσω περισσότερα θεατρικά κομμάτια και να δοκιμάσω νέες προσεγγίσεις, θα ήθελα να συνεργαστώ με μουσικούς από διαφορετικά υπόβαθρα.»

Ποια είσαι;

Είμαι συνθέτρια και σύγχρονη τραγουδοποιός που αντλεί έμπνευση από τη φύση, τα παραμύθια και τους μύθους που χαρακτηρίζουν τον ανθρωπομορφισμό. Συγκεντρώνω αυτές τις μουσικές ιδέες στο όρθιο πιάνο.

Τι κάνεις;

Το ντεμπούτο μου, «The Lady Downstairs Had a Lizard», κυκλοφόρησε το 2020, με ιστορίες για μια σαύρα, ένα αποδημητικό πουλί και ένα μαγικό ποτάμι. Οι πιο πρόσφατες συνθέσεις μου επικεντρώνονται στη δημιουργία θεατρικών, μυστικιστικών, μινιμαλιστικών ήχων που συνοδεύουν τα μυρμήγκια που πεθαίνουν, τον εισβολικό κισσό και τον μυστηριώδη άνεμο.

Τι θέλεις;

Για να δημιουργήσω περισσότερα θεατρικά κομμάτια και να δοκιμάσω νέες προσεγγίσεις, θα ήθελα να συνεργαστώ με μουσικούς από διαφορετικά υπόβαθρα. Το Needle 2024 residency με βοήθησε να πετύχω αυτόν τον στόχο. Έγραψα ένα τραγούδι στην αλυκή Λάρνακας που εμβαθύνει στον μύθο του Αγίου Λαζάρου για το Needle 2024. Συνεργάστηκα με την Κασσιανή Κάππελου (η οποία είναι επίσης music resident της Needle ) στη δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Για να αντικατοπτρίζει την αλμυρή λίμνη, η Κασσιανή συμπεριέλαβε ήχους φλαμίνγκο και το φυσικό περιβάλλον στο ηχητικό τοπίο. Συνοδεύω το ηχητικό τοπίο με ένα μινιμαλιστικό ζωντανό μέρος για πιάνο τραγουδώντας από την οπτική του Αγίου Λαζάρου. Αυτό το νέο κομμάτι θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Needle Festival στις 11 Μαΐου.

Who are you?

I am a composer and contemporary songwriter who draws inspiration from nature, folktales, and fables featuring anthropomorphism. I bring these musical ideas together on the upright piano.

What do you do?

My debut EP, ‘The Lady Downstairs Had a Lizard’, was released in 2020, featuring tales about a lizard, a migrating bird, and a magical river. My more recent compositions focus on creating theatrical, mystical, minimalist sounds that accompany the dying ants, invasive ivy, and the mysterious wind.

What do you want?

To create more theatrical pieces and try out new approaches, I would like to work with musicians from different backgrounds. Needle 2024 residency has helped me achieve this goal. I wrote a song on the Larnaka salt lake that delves into the myth of St. Lazarus for Needle 2024. I collaborated with Kassiani Kappelos (who is also a Needle music resident) in the creation of this song. In order to reflect the salt lake, Kassiani included sounds of flamingos and the natural environment into the soundscape. I accompany the soundscape with a minimalist live piano part while singing from the perspective of St Lazarus. This new piece will be performed for the first time at the Needle Festival on May 11.